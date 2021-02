Jumbo-Visma schrijft Tom Dumoulin niet af voor Tour de France

Jumbo-Visma is op het hoofdkwartier druk bezig met het smeden van een plan-B voor de komende Tour de France. Dat is het gevolg van de beslissing van Tom Dumoulin om tijdelijk een pauze in te lassen. Maar diezelfde Tom Dumoulin zingt nog altijd voorzichtig rond in het achterhoofd van de sportieve leiding, vertelt Grischa Niermann aan WielerFlits.

Een plan-B wekt de indruk dat plan-A nog niet is afgeschreven. “Dat klopt”, legt Niermann uit. “We gaan er nu vanuit dat Tom niet meedoet aan de Tour. Hij heeft tijd nodig en die tijd krijgt hij. Het traject naar de Tour is al begonnen, maar de specifieke voorbereiding op de Ronde van Frankrijk start voor ons begin mei. Als Tom voor de tijd terugkeert in training en een goed niveau haalt, is hij dermate getalenteerd dat hij via die voorbereiding in topvorm aan het vertrek van de Tour kan staan. Het zou niet fair zijn om hem daarvoor uit te sluiten.”

Toch ligt het iets genuanceerder, stelt de Duitser met een paar clichés. “Zeg nooit, nooit. Parijs is nog ver en het parcours ligt hem heel goed. Maar ik denk dat we er op dit moment niet vanuit moeten gaan dat we nog zover gaan komen, dit jaar. Wanneer hij er klaar voor is, geeft Tom de volgende stap aan. Wij bellen niet om de week met de vraag of hij wil gaan trainen. Dat houdt in ieder geval in dat we er niet vanuit kunnen gaan dat hij dit voorjaar ergens in actie kan komen. Hij is ook niet meteen wedstrijdklaar als hij weer begint. Hij moet zijn basis weer vergroten en optrainen. Dat vergt ook voor een talent als Tom gewoon tijd.”