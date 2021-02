Plugge over wielertoekomst Dumoulin: “Ik zie hem wel terugkomen”

Tom Dumoulin besloot eind januari om een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. De vraag is of de Limburger ooit weer zal terugkeren in het peloton, maar Richard Plugge is als teammanager van Jumbo-Visma wel optimistisch. “Ik denk dat dit wel een pauze is”, zo laat hij weten in de talkshow Zesdaagse TV.

De Limburger, die afgelopen najaar 30 jaar werd, besloot in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De Limburger zegt al een jaar als wielrenner ongelukkig te zijn. Hij wil de tijd nemen om uit te zoeken wat hij met zijn toekomst wil en een antwoord te zoeken op de vraag of hij nog profwielrenner wil zijn.

“Ik denk wel dat dit een pauze is”

Het besluit om tijdelijk te stoppen kwam ook voor Plugge als een verrassing. “We zagen wel dat er wat dingetjes waren, maar dit hebben we niet zien aankomen. Ik denk wel dat dit een pauze is, ik zie hem wel terugkomen. Hij heeft even de tijd nodig om zijn mind op te maken, maar ik denk dat het ook wel gaat lukken. Ik heb er wel vertrouwen in.”

Plugge heeft af en toe wel contact met de Girowinnaar van 2017. “Volgens mij gaat het goed met Tom, hij heeft nu even lekker vakantie en geniet daar volop van. We hebben hem ook alle ruimte en rust gegeven om daarvan te genieten. We horen hem wel en hij stuurt af en toe een berichtje hoe het met hem gaat.”

Plan-A of Plan-B?

Jumbo-Visma is op het hoofdkwartier inmiddels druk bezig met het smeden van een plan-B voor de komende Tour de France. Dat is het gevolg van de beslissing van Dumoulin om tijdelijk een pauze in te lassen. Maar diezelfde Dumoulin zingt nog altijd voorzichtig rond in het achterhoofd van de sportieve leiding, vertelde ploegleider Grischa Niermann eerder aan WielerFlits.

Ook Plugge houdt nog altijd rekening met een Tourscenario mét Dumoulin. “Dat hebben we ook zo met Tom afgesproken. Als hij morgen belt, dan hebben we nog een paar weken nodig om te trainen. Maar we houden de deur open.” De 108ste editie van de Ronde van Frankrijk begint op 26 juni in Brest.

