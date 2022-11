Tom Boonen: “Evenepoel heeft alles om een gooi te doen naar Tourwinst”

Tom Boonen is ervan overtuigd dat zijn landgenoot Remco Evenepoel het in zich heeft om in de toekomst de Tour de France te winnen. Dat laat de oud-renner weten in een uitgebreid interview met Velonews. “Ik geloof er echt in”, is Boonen duidelijk.

Gaat Remco Evenepoel in 2023 naar de Tour de France? Of richt hij zich volgend jaar op de Giro d’Italia? Dat blijft ook na de presentatie van het Tourparcours afwachten. Patrick Lefevere, de ploegmanager van (nu nog) Quick-Step-Alpha Vinyl, zei tegen Sporza dat er voorlopig nog geen knopen worden doorgehakt. Evenepoel wist voor de Tourpresentatie al welke grote ronde hij in 2023 zal betwisten. “Maar we gaan het voorlopig nog niet vertellen”, was zijn reactie.

Boonen heeft in elk geval een blindelings vertrouwen in zijn jongere landgenoot. “Ik zeg niet dat hij sowieso de Tour de France zal winnen, maar ik denk niet dat je nog iemand kunt vinden met een tegenovergestelde mening. Hij heeft alles in huis om een gooi te doen naar Tourwinst en ik hoop dat hij dat ook zal doen. Hij is mentaal zo sterk en kan de druk aan. Hij kan het echt.”

‘Masterplan’

De regerende wereldkampioen en winnaar van de laatste Vuelta a España lijkt klaar om voor het allerhoogste te gaan in de wielersport, maar is zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl dat ook? Goed twee maanden geleden waren er nog geruchten over een tussentijdse overstap naar INEOS Grenadiers, maar Evenepoel liet al snel weten dat er van een transfer geen sprake is.

Boonen gelooft in het project van zijn oude ploeg. “Ik denk niet dat het voor Remco logisch is om te verhuizen, aangezien hij met Soudal en Quick-Step kan rekenen op de twee grootste Belgische sponsoren. Deze bedrijven hebben zo’n grote geschiedenis in de sport. Als Remco vertrekt, verlies je niet alleen een coureur. Dan verlies je een masterplan voor de komende vijf á zes jaar. Dan krijg je heel België tegen je en dat is niet goed. Ik denk dus niet dat het ooit zal gebeuren. Patrick heeft een groot plan en de sponsoren zijn bereid hem te financieren om de droom te laten uitkomen.”