Tour 2023: Lefevere over plannen Evenepoel, Prudhomme reageert op tijdritdiscussie

Gaat Remco Evenepoel in 2023 naar de Tour de France? Dat blijft na de parcourspresentatie van donderdag in Parijs nog steeds afwachten. Patrick Lefevere, de ploegmanager van Quick-Step-Alpha Vinyl, zei namelijk dat er voorlopig nog geen knopen doorgehakt worden. Tourbaas Christian Prudhomme liet weten Evenepoel graag te zien komen, ondanks het geringe aantal tijdritkilometers.

“Ik sluit niets uit”, zei Lefevere tegen Sporza over een eventuele Tourdeelname van Evenepoel. “Maar ik heb al 101 keer gezegd dat we pas in december of januari beslissen. Het zou dom zijn om dat na amper vijf minuten te doen.” Hij sprak ondertussen van een ‘goed verdeeld’ parcours. “Ik tel acht vlakke – nu ja, vlak – ritten, acht bergritten en een pittige start in het Baskenland. Daar zouden Julian Alaphilippe en eventueel een goeie Remco Evenepoel aan hun trekken kunnen komen.”

Evenepoel heeft – als tweevoudig winnaar van de Clásica San Sebastián en drager van de leiderstrui in de Ronde van het Baskenland – goede herinneringen aan het Baskenland. “Ja, dat kan een voordeel zijn. En er zijn ook acht zogezegde ritten voor sprinters. Daar denken we nu over na.”

Christian Prudhomme: “Zouden absoluut verheugd zijn met de komst van Evenepoel”

Terwijl in de Giro d’Italia van volgend jaar ruim zeventig tijdritkilometers zitten, hoeft in de de Tour de France 2023 slechts 22 kilometer tegen de klok te worden gereden. Enkel in 2015 lag dat aantal lager. Voor een tijdritspecialist als Evenepoel maakt dat de keuze voor de Ronde van Frankrijk wellicht minder aantrekkelijk, maar Tourbaas Christian Prudhomme ziet hem toch graag starten in zijn ronde. “We zouden absoluut verheugd zijn met de komst van Evenepoel, in welk jaar dat ook zal zijn.”

Prudhomme erkent dat er weinig tijdritkilometers zijn. “Maar in 2015 hadden we er nog minder met 13,8 kilometer”, brengt hij daar tegenin. Op de constatering dat dit een Tour voor de klimmers is, reageert Prudhomme dat de Tour dat altijd is. “We zien ook geen breuklijn meer tussen een rouleur die bergop de schade wil beperken en een rasklimmer die erg zwak is in het werk tegen de klok. We zitten in een nieuw wielrennen met aanvallers en renners die op zowat elk terrein kunnen winnen.”