Remco Evenepoel over 2023: “De knoop Giro-Tour is doorgehakt”

Wereldkampioen Remco Evenepoel weet welke grote ronde hij in 2023 gaat rijden. De kopman van het toekomstige Soudal-Quick-Step wil alleen nog niet vertellen of hij de Giro d’Italia of de Tour de France betwist. “Dat zal pas voor januari zijn”, laat hij aan Het Nieuwsblad weten nadat hij tot Flandrien van het jaar werd verkozen.

“De knoop Giro-Tour is ondertussen doorgehakt, maar we gaan het voorlopig nog niet vertellen”, aldus Evenepoel. “Ik kan alleen zeggen dat ik heel blij ben met mijn programma. Het is kalm in het begin en dan drukker naar het einde toe. Het omgekeerde van dit seizoen eigenlijk. Maar wat, waar en wanneer: dat laten we nog even onbekend.”

Eerder deze week werd het parcours van de Giro 2023 bekendgemaakt. Naast traditioneel veel bergetappes staat ook ruim 70 kilometer aan tijdritten gepland, iets wat in het voordeel van Evenepoel is. Het parcours van de Tour 2023 wordt op donderdag 27 oktober gepresenteerd in Parijs.

‘Ik kan mij moeilijk verstoppen’

Samen met zijn Belgische ploeg heeft de wereldkampioen beslist om minder koersdagen op te nemen in zijn programma dan in 2022. “Maar de kwaliteit van de koersen zal gemiddeld hoger liggen. Dat zal logischerwijs heel veel WorldTour worden”, geeft de 22-jarige Belg aan. Of hij overal ook voor de winst wil meedoen, weet hij nog niet. “Dat zal de vorm bepalen, maar ik ben natuurlijk iemand die zich heel moeilijk kan verstoppen. Meerijden gewoon om mee te rijden, dat ligt niet in mijn aard.”

Er waren al veel ogen gericht op Evenepoel en nu hij wereldkampioen is, zal dat niet minder worden. “Op dit moment zit ik nog te veel op mijn wolk om negatief te denken. In mijn hoofd bereid ik me wel voor op de mogelijkheid dat het een moeilijk jaar zou kunnen worden, waarin het eens allemaal tegenzit. Is het zo, dan gaan we daar zo goed mogelijk mee om gaan. Cru gezegd: gewoon niks van aantrekken”, aldus REV.