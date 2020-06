‘Toekomst Tour de Yorkshire onzeker’ donderdag 25 juni 2020 om 13:55

De toekomst van de Tour of Yorkshire is onzeker. Volgens lokale media heeft het toerismebureau van Yorkshire – dat de wedstrijd organiseert – op korte termijn 1,4 miljoen pond (1,6 miljoen euro) nodig om te kunnen overleven. De organisatie heeft vanwege het coronavirus minder inkomsten. Het heeft daarom inmiddels aangeklopt bij de verschillende gemeenten voor een noodfonds.

De Tour de Yorkshire werd voor het eerst georganiseerd in 2015, nadat de Tour de France het jaar ervoor een succesvolle start in de streek kende. De wedstrijd is een samenwerking tussen het lokale toerismebureau ‘Welcome to Yorkshire’ en Tour-organisator ASO. Het contract met ASO liep dit jaar af. Er is nog geen akkoord om dit voort te zetten, al sprak het toerismebureau eerder de ambitie uit om de wedstrijd ook volgend jaar te organiseren.

De rittenkoers (2.PRO) zou dit jaar van 30 april tot 3 mei verreden worden, maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. Vorig jaar ging de eindoverwinning naar de Brit Chris Lawless. De vrouweneditie werd gewonnen door Marianne Vos.