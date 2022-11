‘Toch geen langere samenwerking Tormans CX en Intermarché-Wanty-Gobert’

Tormans CX zal toch geen langere samenwerking aangaan met Intermarché-Wanty-Gobert, zo meldt Het Nieuwsblad. De onderhandelingen tussen beide partijen zouden zijn geklapt.

Afgelopen winter was er veel te doen rond Tormans CX, dat zou vertrekken bij Intermarché-Wanty-Gobert om zich aan te sluiten bij (vanaf volgend jaar) Soudal-Quick Step. Dat beide partijen niet tot een overeenkomst zijn gekomen, was al even bekend. Ondernemer Jan Tormans leek vervolgens toch eieren voor zijn geld te kiezen, met een langere samenwerking met Intermarché-Wanty-Gobert.

Er lag – volgens de laatste berichten – een nieuw driejarig contract op tafel en de deal tussen beide partijen was bijna rond, maar de onderhandelingen zijn nu alsnog spaak gelopen. Tormans CX heeft nu besloten om een sabbatjaar in te lassen als sponsor in het veldrijden, laat Het Nieuwsblad vandaag weten.

Ook zonder de inbreng van Tormans is Intermarché wel gewoon van plan om haar activiteiten in de cross voort te zetten. Corné van Kessel en Quinten Hermans komen tot het einde van dit jaar nog uit voor de Waalse formatie. Ook het Luxemburgse talent Marie Schreiber staat bij de ploeg onder contract.