Toch een streep door aankomende editie Süpercross Baden

De eerstvolgende editie van de Süpercross Baden gaat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, toch niet door. Dit heeft alles te maken met het eerdere wegvallen van de EKZ Cross Tour. De cross in Baden maakte sinds 2014 deel uit van het Zwitserse regelmatigheidsklassement.

Voor het eerst in zeven jaar geen EKZ Cross Tour op de nieuwe veldritkalender. De organisatoren van het Zwitserse regelmatigheidscriterium kregen na het afhaken van sponsor EKZ niet de nodige fondsen bijeen om hun project te financieren. “De zoektocht naar een opvolger zag er in het voorjaar aanvankelijk veelbelovend uit, maar het kwam uiteindelijk niet tot een definitieve deal”, aldus Christian Rocha.

De oprichter en bezieler van de EKZ Cross Tour liet begin juni wel weten dat de wedstrijden Baden (12 september), Hittnau (21 november) en Meilen (2 januari) als onafhankelijke wedstrijden zullen doorgaan, maar nu stelt Rocha dat het niet mogelijk is om de cross in Baden dit jaar te organiseren. De Zwitser heeft het over te grote financiële risico’s, beperkende coronamaatregelen en een onzekere toekomst.

“Na het afwegen van de pro’s en contra’s is besloten om de wedstrijd te annuleren. Het is de juiste beslissing”, zo klinkt het. De organisatie zal aan het einde van het jaar een afweging maken of ze in 2022 terugkeren met de Süpercross in Baden. Er is voorlopig nog geen nieuws over de Zwitserse crossen in Hittnau en Meilen.