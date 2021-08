Tobias Johannessen: “De Tour de France winnen is voor de toekomst zeker een doel”

Tobias Johannessen zette zijn gele trui in de verf in de achtste etappe van de Tour de l’Avenir. In de superkorte bergrit over de Chaussy en de Croix de Fer was de Noorse renner de sterkste van een kopgroep met vier man, nadat hij met zijn ploeg de rit grotendeels domineerde.

“De ploeg heeft het geweldig gedaan. Dit was echt een zege van de ploeg”, vertelde Johannessen na afloop van de etappe in het flashinterview. “Jonas Hvideberg, Johannes Staune-Mittet en mijn broer Anders namen bijna de hele klim van de Croix de Fer voor hun rekening en ik ben blij dat ik het voor hen kon afmaken. Nu voel ik mij klaar voor de laatste etappe. Met deze ploeg hebben we de verantwoordelijkheid om morgen te controleren. Als we hetzelfde doen als vandaag, gaan we het redden.”

Recente winnaars van de Tour de l’Avenir Egan Bernal en Tadej Pogačar wonnen in de seizoenen na hun zege vervolgens de Tour de France. Of dat ook zijn doel is, werd Johannessen gevraagd. “Dat is voor de toekomst zeker een doel. Voorlopig neem ik alles dag voor dag en zie ik wel wat er gebeurt. Ik ben blij met de ploeg, ik rijd volgend jaar voor Uno-X. Het is de perfecte plaats voor mijn tweelingbroer Anders en mij om ons verder te ontwikkelen. Ik kijk zeker uit naar de komende jaren.”

Johannessen, die momenteel nog voor de opleidingsploeg van Uno-X rijdt, is bezig aan toch al een sterk seizoen. Hij werd tweede in de Giro d’Italia voor beloften en won na de Olympische Spelen van Tokio twee etappes in de Sazka Tour, de opvolger van de Czech Tour. In de eindstand van de Tsjechische ronde eindigde hij als tweede achter Filippo Zana, die hij vandaag in de bergrit naar Saint Jean d’Arves voorbleef. Gisteren was de 21-jarige Noor ook al de winnaar van de rit naar de Grand Colombier.