Tobias Foss reed laatste tijdrit in regenboogtrui: “Jammer dat ik er niet in won”

Tenzij hij zijn titel volgende week verlengt op het WK in Glasgow (11 augustus), reed Tobias Foss vandaag zijn laatste tijdrit in de regenboogtrui. In de chronoproef van de Ronde van Polen eindigde hij op de negende plaats. “Ik voelde me misschien op 90 procent”, zei hij kort na zijn rit tegen WielerFlits.

“Ik ben niet honderd procent in vorm, ik mis wat herstel tussen de wedstrijden”, aldus de Noor van Jumbo-Visma. “De spieren zijn wat stijf, dus ik had niet de beste benen. Maar ik heb mijn best gedaan en uiteindelijk denk ik dat de power er was. Ik ben blij met vandaag. Ik kijk uit naar het WK. Met een goede week rust, moet de vorm denk ik echt goed zijn.”

Had Foss dan misschien niet op meer gehoopt in de Ronde van Polen? “Als je zo’n koers in gaat, heb je altijd ambities. Ik heb altijd vertrouwen in mijn tijdrit tegenwoordig. Zelfs als mijn vorm niet honderd procent ben, kan ik in de top-tien eindigen. Dat was ook wel wat ik verwachtte. Maar ik wist ook dat er wat speciaals moest gebeuren, wilde ik meestrijden om de zege. Uiteindelijk ben ik blij. Dit was de meest realistische uitkomst.”

Parcours in Schotland

Foss vliegt zaterdag naar Schotland. “Dan heb ik een kleine week om me daar voor te bereiden en het parcours te verkennen.” De 26-jarige renner denkt dat dat parcours hem goed zal liggen. “De afstand past goed bij me. Het lijkt heuvelachtig, maar meer op een glooiende manier. Het zal cool zijn om ter plekke te zien hoe het echt is. Maar de afstand ligt me dus goed, het is bijna een uur. Als het ook een zware rit wordt, waarin je je tempo moet zien vast te houden, is dat ook goed voor mij.”

Hoe was het voor Foss om een jaar lang in de regenboogtrui te rijden? “Ik voel me een beetje geflikt door de UCI, dat ze me een maand minder hebben gegeven”, wijst hij er lachend op dat het nog maar elf maanden geleden is dat hij wereldkampioen werd in Wollongong. Het WK werd toen (zoals gebruikelijk) in september verreden, nu is dat in augustus. “Maar nee, het was een geweldig jaar. Er waren veel gevoelens, emoties en ervaringen waarvan ik nooit verwacht dat ik ze zou hebben. Het was een genoegen. Het is jammer dat ik niet in deze trui heb gewonnen, maar dan gaan we daar de volgende keer voor.”

