Mattia Cattaneo wint tijdrit Ronde van Polen, Mohoric redt geel (met enkele honderdsten)

Mattia Cattaneo heeft de individuele tijdrit in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan legde het parcours in en rond Katowice sneller af dan Geraint Thomas en Finn Fisher-Black. Matej Mohoric leek zijn leiderstrui te moeten inleveren aan João Almeida, maar met een sterk tweede gedeelte redde de Sloveen zijn trui nipt. De twee staan nu in dezelfde tijd.

Op dag zes van de Ronde van Polen stond een tijdrit van 16,6 kilometer op het programma. We konden zeker niet spreken over een biljartvlakke tijdrit, daarvoor waren er onderweg toch te veel hoogtemeters, maar het was toch wel een chronoproef voor de specialisten. Lastige stroken werden namelijk afgewisseld met vlakkere passages. Matej Mohoric reed de rit tegen de klok in de leiderstrui, maar er stonden nog drie renners binnen de twintig seconden: João Almeida (12 seconden), Rafał Majka (16 seconden) en Michał Kwiatkowski (18 seconden).

Eerste toptijden

Lang voordat deze klassementsmannen in actie kwamen, zette Joel Suter de beste tijd neer van de eerste starters. Daarna voerden Ryan Mullen en Michael Hepburn achtereenvolgens de tabellen aan. Josef Cerny klokte vervolgens de beste tijd bij het tussenpunt en leek zo ook op weg naar de toptijd aan de finish, maar daar was Hepburn wel sneller dan de Tsjech. De Australiër zou een tijdlang in de hot seat zitten. In deze fase had Olav Kooij overigens ook zijn tijdrit moeten rijden, maar hij en Mick van Dijke stapten vandaag niet meer op. Zij nemen wat extra rust richting de wegwedstrijd van het WK in Glasgow, aanstaande zondag.

Hepburn werd uiteindelijk afgelost door Finn Fisher-Black. Thymen Arensman beet zijn tanden stuk op de tijd van Fisher-Black, maar zijn ploeggenoot Geraint Thomas wist de renner van UAE Emirates wel te verslaan. De Brit was twee seconden sneller. G zag vervolgens wereldkampioen Tobias Foss, Tim Wellens en Kévin Vauquelin allemaal kort eindigen, maar niemand dook voorlopig onder zijn tijd. Tot Matteo Cattaneo binnenkwam. De Italiaan van Soudal Quick-Step deed maar liefst veertien seconden beter dan Thomas.

Cattaneo pakt de dagzege

Ondertussen gingen ook de favorieten voor de eindzege van start. Kwiatkowski vertrok van hen als eerste en begon sterk. Hij noteerde de tweede tijd bij het tussenpunt, op twee seconden van Cattaneo. De Pool ging daarmee zijn landgenoot Majka virtueel al voorbij, want de renner van UAE Emirates verloor al zeventien seconden op de Italiaanse leider. Matej Mohoric moest negentien seconden toegeven op Cattaneo, waardoor hij nog slechts één seconde voorlag op Kwiatkowski. Almeida kwam op vier seconden van Kwiat door, waardoor de Portugees de virtuele leider was.

In het tweede deel leverde Kwiatkowski veel in. Hij kwam uiteindelijk twintig seconden tekort ten opzichte van Cattaneo en strandde op de voorlopig zevende plaats. Terwijl Majka nog veel meer tijd verloor, kende Almeida juist een sterk slot. Op de streep lag hij slechts twaalf seconden achter op Cattaneo. Laatstgenoemde pakte de dagzege, maar Almeida leek de leiderstrui op te mogen halen.

Zelfde tijd

Dat was echter buiten Mohoric gerekend. De renner van Bahrain Victorious reed een zeer sterk tweede gedeelte, waardoor hij zijn leiderstrui alsnog redde. Mohoric en Almeida staan echter wel in dezelfde tijd. In de vlakke slotrit naar Kraków – met één bonificatiesprint waar drie, twee en één seconde te pakken zijn – kan de Portugees de Sloveen mogelijk dus nog voorbijsteken.