vrijdag 1 maart 2024 om 13:20

Tirreno-Adriatico: alle ballen op Merlier bij Soudal Quick-Step, INEOS met onder meer Arensman

Soudal Quick-Step en INEOS Grenadiers hebben beide hun selectie bekendgemaakt voor Tirreno-Adriatico (4-10 maart). De Belgische formatie hoopt in Italië te scoren met sprinter Tim Merlier, de Britse ploeg stelt onder meer Filippo Ganna, Tom Pidcock en Thymen Arensman op.

Merlier won dit seizoen al vijf keer: tweemaal in de AlUla Tour, drie keer in de UAE Tour. Hij is niet de enige grote naam in de selectie van Soudal Quick-Step. Ook Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe betwisten de Koers van de Twee Zeeën. De selectie van Soudal Quick-Step bestaat verder uit Josef Cerny, Fausto Masnada, Bert Van Lerberghe en Jordi Warlop.

“Dit is een koers waar we van houden en waar we in het verleden veel mooie overwinningen hebben behaald”, zegt Davide Bramati, de ploegleider van dienst. “Dit jaar willen we er ook wat uithalen. Onze voornaamste focus zal zijn om met Tim – die een geweldige start had van het seizoen en kan rekenen op een sterke sprinttrein – voor een ritzege te gaan. Voor de rest nemen we het dag per dag en zullen we zien hoe het gaat.”

INEOS Grenadiers

Terwijl Soudal Quick-Step niet direct een klassementsfavoriet in huis heeft, zijn er bij INEOS Grenadiers wel wat kanshebbers voor een mooie einduitslag. Zo tekenen Thymen Arensman en Tom Pidcock acte de présence. Filippo Ganna zou net als vorig jaar weer voor dagsucces kunnen gaan in de openingstijdrit, maar de Italiaan was de voorbije weken nog zeker niet in topvorm. Magnus Sheffield en Michał Kwiatkowski lieten dit jaar al meer zien. Voor Luke Rowe en Connor Swift lijkt vooral een dienende rol weggelegd ín de zevendaagse rittenkoers.