Tirreno-Adriatico 2023: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de openingstijdrit

Filippo Ganna won maandag met groot verschil de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico en staat dus ook ruim aan de leiding in het algemeen klassement. De favorieten voor de eindzege waren over het algemeen redelijk aan elkaar gewaagd, maar een enkeling kreeg een aardige tik te verduren.

Van de renners die één of meerder sterren kregen in de voorbeschouwing van WielerFlits, deed João Almeida het het beste. Hij verloor 41 seconden ten opzichte van Ganna. Net voor hem zien we zijn ploeggenoot Brandon McNulty en Thymen Arensman. Wilco Kelderman staat ook nog net in de top-tien, waar Primoz Roglic nipt buiten valt. Terwijl Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Giulio Ciccone en Enric Mas ook nog enigszins in de buurt bleven, was de schade voor Mikel Landa, Adam Yates en vooral Thomas Pidcock groter.

Verschillen tussen de klassementsrenners na de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico

1. Filippo Ganna 0:12:28

2. Lennard Kämna op 28s

5. Brandon McNulty op 34s

6. Thymen Arensman op 39s

7. João Almeida op 41s

8. Andreas Leknessund z.t.

10. Wilco Kelderman op 48s

11. Alexey Lutsenko z.t.

12. Primoz Roglic op 49s

15. Aleksandr Vlasov op 50s

16. Jai Hindley op 51s

17. Ben O’Connor op 52s

18. Tao Geoghegan Hart z.t.

20. Giulio Ciccone op 59s

23. Enric Mas op 1m00s

29. Hugh Carthy op 1m07s

35. Thibaut Pinot op 1m10s

36. Santiago Buitrago z.t.

47. Tiesj Benoot op 1m14s

50. Mikel Landa op 1m15s

55. Adam Yates op 1m18s

71. Thomas Pidcock op 1m26s