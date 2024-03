donderdag 21 maart 2024 om 07:05

Timo Kielich ziet lead out-rol voor Jasper Philipsen gefnuikt door kettingprobleem

Video Timo Kielich mag zich dit voorjaar meermaals tonen als lead out van Milaan-San Remo-winnaar Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck. Een rol die de oud-crosser bevalt, geeft hij aan in gesprek met WielerFlits. “Ik heb mijn plek wel gevonden op de weg. Crossen doe ik graag, maar door ziekte is er niets van gekomen, en een volledige crosswinter mis ik niet meer.”

In de Classic Brugge-De Panne kreeg de 24-jarige Limburger de kans als sprintaantrekker van Philipsen. De kopman won ook, maar de 24-jarige Kielich kon niet de gewenste hulp leveren. “Winnen is het belangrijkste, dus ik ben heel blij”, zegt hij. “Maar normaal moest ik de laatste man zijn voor Jasper. Alleen liep mijn ketting er op twee kilometer af. Dan is het over om nog iets te doen, dus dat is jammer. Maar Jasper is supersterk en hij wint nog de koers.”

De ontwikkeling van Kielich tot wegrenner heeft meteen effect, getuige zijn vijfde plaats in Le Samyn eerder dit voorjaar. “Ik heb veel meer op de basis kunnen trainen in de winter, dat is totaal anders dan als ik uit de crosswinter kwam. Dan begon ik in deze periode pas terug te trainen”, geeft hij aan. “Het is nog veel ontdekken. Ik heb hier in deze regio nog weinig gekoerst en moet nog zien hoe het gaat.”

“Kopman in kleine klassiekers, in steun in grotere wedstrijden”

“Om een sprint aan te mogen trekken voor Jasper is heel fijn om te mogen doen. Het is jammer dat ik door materiaalpech niet kan laten zien dat ik dat wel goed kan, maar we winnen en dat is het belangrijkste”, aldus de renner van Alpecin-Deceuninck, die nog vaker deze lead out-rol gaat invullen. “Het is de bedoeling om in kleine klassiekers mee kopman te zijn en in grotere wedstrijden voor een topsprinter de sprint aan te trekken of een plaats in de trein te hebben.”

“Dat heb ik in de koersen die al geweest zijn al een beetje getoond. Ik ben wel snel, maar niet de snelste”, is hij realistisch over zijn kwaliteiten. “Dat kan je goed gebruiken als het om positioneren gaat en plaatsmaken voor de sprinter. Dat is belangrijk in een trein.”