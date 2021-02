Tim Wellens wint solo in Bessèges na levendige etappe

Tim Wellens heeft de derde etappe van de Ster van Bessèges achter zijn naam gezet. In de afzink van een klimmetje op zestien kilometer van de streep reed hij weg uit een sterke kopgroep en dan wist hij stand te houden tot aan de finish. Wellens is ook de nieuwe leider.

Het peloton likte zijn wonden na de tumultueuze finale van de tweede etappe. Bij harde valpartijen in de laatste vijf kilometer liepen verschillende renners schaafwonden op, haalde Mads Pedersen zijn vinger open aan een hek en kwam Boris Vallée hard op zijn hoofd terecht. Wonderlijk genoeg kon iedereen op de derde dag gewoon weer op de fiets stappen. In de rit over 156,9 kilometer met start en aankomst in Bessèges waren in de eerste helft drie gecategoriseerde beklimmingen opgenomen, de Col de Portes, de Col des Brousses en de Côte de Tharaux.

Vrijwel vanaf de start werd er aangevallen en lag het tempo hoog. Onder meer Alexandre Delettre, drager van de blauwe bergtrui, Belgisch kampioen Dries De Bondt en Lars van den Berg waren bij de eerste demarrages betrokken, maar na zes kilometer werden zij al gegrepen. Nieuwe aanvallen lieten echter niet lang op zich wachten. Op de Col de Portes ontstond zelfs een ontsnapping met daar olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Tourwinnaars Vincenzo Nibali en Egan Bernal, Tim Wellens en Alberto Bettiol bij. Nog voor de top was alles weer samen.

De eerste 35 kilometer van deze etappe met meer dan drieduizend hoogtemeters, eiste al meteen zijn tol. Het peloton brak en een groep met 45 renners raakte achterop, onder wie sprinters Rudy Barbier, Giacomo Nizzolo en Jens Debusschere. Vooraan werd niet gewacht en na de Portes was ook Bauke Mollema bij een volgende ontsnappingspoging betrokken. Aan de voet van de Col des Brousses was ook deze vlucht ongedaan gemaakt. Op deze tweede klim roerde Bernal zich nog eens, maar de Colombiaan kreeg niet veel ruimte.

Omvangrijke kopgroep met Bernal en Van Avermaet

In aanloop naar de Côte de Tharaux ontstond dan een sterke kopgroep met zeventien renners. Lotto Soudal was daarin het best vertegenwoordigd met drie man, Philippe Gilbert, Tim Wellens en Stefano Oldani. Ook INEOS Grenadiers (Bernal en Michał Kwiatkowski), Groupama-FDJ (Jake Stewart en Van den Berg) en B&B Hotels (Bryan Coquard en Cyril Barthe) hadden meer mannen vooraan. Greg Van Avermaet, Edward Theuns, Nils Politt, Mads Würtz Schmidt, Odd Christian Eiking, Michael Gogl, Clément Carisey en Marti Marquez waren de eenlingen.

Op de top van de Col de Tharaux had de kopgroep twee minuten te pakken op het peloton, waar EF Education-Nippo, dat de slag gemist had, en de ploeg van leider Christophe Laporte, Cofidis, het tempo bepaalden. Op dat moment was er nog ruim zeventig kilometer te rijden. Het verschil schommelde lange tijd rond de twee minuten. Naast EF Education-Nippo en Cofidis staken ook Total Direct Energie en Alpecin-Fenix een handje toe in de achtervolging. Bij het aansnijden van de laatste dertig kilometer begon de voorsprong van de vluchters dan toch terug te lopen.

Op zeventien kilometer van de streep had de organisatie nog een klimmetje ingetekend en juist daar probeerde Theuns weg te rijden uit de kopgroep. Kwiatkowski reageerde en nam meteen over. Barthe en de anderen konden echter aansluiten. In de afdaling, die er vochtig bij lag, reed Wellens weg. De Belgische hardrijder pakte een mooi gaatje, terwijl zijn ploeggenoten Gilbert en Oldani in de achtergrond afstopten. Door de versnellingen vooraan was de voorsprong van de vluchters weer opgelopen naar twee minuten.

Wellens houdt stand

Wellens begon met 24 seconden aan de laatste lokale ronde van 6,8 kilometer rond Bessèges. Bij het doorkomen aan de streep streek hij drie seconden bonificatie op en in de laatste kilometers streed hij voor iedere tel die hij voor het klassement maar kon pakken. Bernal en Kwiatkowski probeerden de achtervolgers nog terug bij de Belg te brengen, maar die was gevlogen. Na een levendige rit kwam hij solo over de streep. In de sprint om de tweede plaats bleef Theuns Würtz Schmidt voor. Wellens nam ook de leiderstrui over van Christophe Laporte.