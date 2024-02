donderdag 22 februari 2024 om 09:10

Tim Wellens voert UAE Emirates aan in Openingsweekend: “Eerste test van het seizoen”

UAE Emirates rekent dit weekend in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne met name op Tim Wellens. De Belg reed dit seizoen al enkele koersen op Spaanse bodem, maar voor de 32-jarige Wellens begint nu pas het échte werk.

“De ploeg is het seizoen heel sterk begonnen, wat goed is voor de sfeer”, blikt de eendagscoureur met zijn werkgever vooruit op de komende wedstrijden. “Voor mij persoonlijk is het Openingsweekend in België de eerste grote test van het seizoen. Ik beschik over een goede vorm en ben super gemotiveerd voor deze eerste koersen.”

Wellens is zeer optimistisch. “Eerder deze maand hebben we verkenningen gedaan en de bandenspanning op de kasseien getest. We hebben ons huiswerk gedaan. Het wordt mijn eerste race met mijn nieuwe ploeggenoot Nils Politt, die een sterke bondgenoot zal zijn. Rui Oliveira reed vorig jaar ook een mooie top tien in de Omloop. Het doel is om met zoveel mogelijk renners de finale te rijden.”

Uitkijken naar debutant

UAE Emirates speelt in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne niet alleen Wellens, Politt en Rui Oliveira uit, maar ook Álvaro Hodeg, Michael Vink, voormalig beloftenwereldkampioen Filippo Baronchini en neoprof António Morgado. Die laatste staat te boek als een groot talent en zal voor het eerst kennismaken met de kasseienkoersen. De 20-jarige Portugees eindigde afgelopen zondag nog knap als tiende in de Volta ao Algarve.