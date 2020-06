Tim Wellens: “Ik richt mij op een ritzege in de Tour” donderdag 25 juni 2020 om 14:42

Voor Tim Wellens is een ritzege in de Tour de France het hoofddoel van zijn seizoen. De 29-jarige Wellens – die ook dit jaar weer deel uitmaakt van de Tourselectie van Lotto Soudal – hoopt dat hij dit jaar minder last zal hebben van de warmte.

Wellens is zich momenteel in zijn woonplaats Monaco aan het voorbereiden op de Tour. Vorige week kwam hij met de schrik vrij bij een val in een ravijn . “Ik was aan het mountainbiken met Jasper Stuyven en mijn broer. Bergop was er plots een technische passage”, blikt Wellens terug op de website van Sporza . “Ik gleed een beetje weg en wou voet aan grond zetten. Maar er was geen grond, wel afgrond. Ik ben enkele meters naar beneden gedonderd. Als bij wonder heb ik er geen blessures aan overgehouden.”

Wellens werkt momenteel toe naar de Tour. “Nu de kalender vaststaat, hebben we iets om naar uit te kijken. Ik ken mijn programma en kan daar nu naartoe werken. Er is één wedstrijd die er altijd bovenuit steekt en dat is ook nu weer de Tour de France. Dat is dit jaar niet anders. Daar zal ook mijn focus liggen”, legt hij uit.

Kansen in de eerste week

Hij ziet al direct in het eerste weekend kansen. “De start is in Nice en ikzelf woon in Monaco. Dus ik ken de wegen redelijk goed. De eerste rit zal een massasprint worden, omdat de aankomst in een vallei ligt. Maar de tweede etappe ligt helemaal open. In de finale krijgen we dan de Col d’Eze voorgeschoteld. Ik hoop daar een goed resultaat te rijden”, kondigt hij aan.

Vorig jaar droeg Wellens vijftien dagen de bolletjestrui, maar dat is dit jaar geen doel op zich. “De focus ligt net als vorig jaar op een ritzege, al zou het fenomenaal zijn wanneer ik net als vorig jaar een trui kan dragen”, geeft hij aan.

Warmte-allergie

De ploeg treft de nodige voorbereidingen om in deze coronatijden alles te veilig te laten verlopen. “De ploeg is heel erg bezig met de bubbel”, legt Wellens uit. “Voordat we samen zullen komen zal iedere renner zich laten testen om er zeker van te zijn dat niemand besmet is”, geeft hij aan. “Als we heel zwaar aan het trainen zijn, dan is onze weerstand wat zwakker omdat ons lichaam dan uitgeput is. Dan moeten we extra uitkijken”, geeft hij aan. “Als wij besmet geraken met het coronavirus, kan dat gevolgen hebben voor de rest van ons leven. Dus ik probeer net als iedereen extra voorzichtig te zijn.”

Nu de Tour later in het seizoen verreden wordt, hoopt Wellens dat hij minder last zal hebben van zijn warmte-allergie. “Hopelijk is het in september een beetje minder warm dan in juli. Van nature ben ik altijd supergoed later op het seizoen. Dus dat zal in mijn voordeel spelen”, legt hij uit. “Na de Tour volgen de Waalse klassiekers. Daar kijk ik erg naar uit. Ook de Ronde van Vlaanderen staat weer op mijn programma. Vorig jaar was een aangename kennismaking.”