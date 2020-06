Tour 2020: Lotto Soudal heeft selectie op papier dinsdag 23 juni 2020 om 16:38

Lotto Soudal heeft acht renners geselecteerd voor de Tour de France. Sprinter Caleb Ewan is na een zeer succesvolle Tour van 2019 weer van de partij. Verder maken ook Philippe Gilbert, Tim Wellens en John Degenkolb deel uit van de selectie.

Ewan was vorig jaar de succesvolste sprinter in de Tour de France met liefst drie ritzeges, waaronder een prestigieuze overwinning op de Champs-Élysées. “Er zijn dit jaar minder sprintkansen, maar de spurters krijgen alsnog een paar mooie etappes voorgeschoteld”, zo vertelt teammanager John Lelangue op een speciaal belegde persconferentie.

De Australiër kan tijdens de hectische sprintfinales rekenen op Jasper De Buyst en Roger Kluge. “We hebben vertrouwen in Caleb, aangezien hij een van de snelste sprinters is. Verder hebben we nog John Degenkolb, waardoor we als ploeg twee kaarten hebben om mee te spelen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt binnen de ploeg.”

Groene trui

Ewan hoopt ook dit jaar weer de nodige Toursuccessen te boeken, maar gelooft men binnen het kamp van Lotto Soudal ook in de groene trui? “We gaan vooral voor ritwinsten in de Tour. De groene trui is zeker geen obsessie voor Caleb. Het belangrijkste is toch om ritzeges te boeken. Vechten voor een trui? Alles kan in één dag over zijn, maar als de situatie zich voordoet…”

De ploeg richt zich niet alleen op mogelijk sprintsucces met Ewan en Degenkolb, maar heeft met Gilbert, Wellens en Thomas De Gendt ook drie potentiële rittenkapers geselecteerd. De selectie wordt aangevuld met Steff Cras, die zijn debuut zal maken in de Ronde van Frankrijk. De beloftevolle Belg mag zich dit jaar dus bewijzen op het allerhoogste niveau.

Nieuw gezicht

Lelangue over Cras: “Hij heeft een grote motor en kan in de vlakke etappes en bergen Ewan zo goed mogelijk helpen. Stef heeft bij de beloften echter laten zien ook een uitstekende klimmer te zijn. Dit betekent dat hij in de lastige etappes van waarde kan zijn voor renners als Gilbert, Wellens en De Gendt.” Tomasz Marczyński en Frederik Frison zijn de reserves.

Selectie Lotto Soudal voor Tour de France (29 augustus-20 september)

Jasper De Buyst

Steff Cras

John Degenkolb

Caleb Ewan

Thomas De Gendt

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Tim Wellens

Reserves

Frederik Frison

Tomasz Marczyński