Tim Wellens duikt in ravijn en komt met de schrik vrij

Tim Wellens is woensdag tijdens een tocht met de mountainbike in het zuiden van Frankrijk in een ravijn gesukkeld. De 29-jarige Limburger kwam er vanaf met een pak schaafwonden. “Gelukkig waren mijn broer Yannick en Jasper Stuyven er om me te helpen.”

De in Monaco residerende Lotto Soudalkopman was in de buurt van Sospel (25 kilometer ter noorden van de dwergstaat) op pad met de mountainbike, in het gezelschap van broer Yannick en collega Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Bij een technische passage bergop ging het fout.

“Ik moest plots voet aan grond zetten”, vertelt Wellens aan Het Belang van Limburg. “Eén probleem: er was geen aardbodem naast het pad. En dus duikelde ik pardoes het ravijn in, enkele meters dieper (inzetfoto, red). Op wat schaafwonden na, lijkt de lichamelijke schade wel mee te vallen.”