vrijdag 1 maart 2024 om 09:54

Tim Wellens niet bezig met eigen resultaat in Strade Bianche: “Pogacar blijft onze grootste kans op winst”

Tim Wellens steekt in een uitstekende vorm en presteerde in het verleden altijd goed in Strade Bianche. Een van de topfavorieten voor zaterdag, zou je zeggen. Maar de Belg zal zich vooral bekommeren om zijn kopman Tadej Pogacar, laat hij weten in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Zaterdag denk ik niet echt aan een eigen resultaat, nee”, zegt Wellens. “Voorop staat dat de zege binnen de ploeg blijft. Het is de bedoeling om met zo veel mogelijk pionnen rondom Tadej de finale aan te vatten. Pogacar blijft onze grootste kans op winst. Stel dat ik voorop geraak met een veelbelovend groepje, dan zal ik zeker niet meedraaien zolang Pogacar niet is aangesloten. Tadej mag te allen tijde achter me aankomen.”

Opvallend, gezien de prestaties van Wellens de afgelopen weken. Hij werd derde in de Vuelta a Murcia, vierde in de Clasica Jaén, vijfde in de Ruta del Sol en tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne. Tussendoor maakte hij ook nog indruk in de Omloop Het Nieuwsblad (twaalfde). Voorafgaande aan het Openingsweekend trainde Wellens echter met Pogacar, en daar bleek maar weer eens de klasse van de Sloveen.

“Terwijl ik aan het afzien was tijdens mijn blokkentraining, volgde hij me gezwind in het wiel. Grappend en grollend en filmpjes makend. Kortom, Tadej is van een ander niveau. Ik heb geen enkele moeite om me op te offeren voor zo’n renner. Ook niet voor een ploeggenoot trouwens. Het algemene niveau binnen UAE Emirates ligt zo enorm hoog. Een training afwerken met ploeggenoten is echt impressionant. De gemiddelde snelheden die wij dan halen…”

Wellens geeft aan dat de overstap van Lotto Soudal naar UAE Emirates, in de winter van 2022 op 2023, hem veel rust in het hoofd heeft bezorgt. “Neem nu zaterdag… Ik vind het net leuk om als ploeggenoot van de grootste favoriet van start te gaan. Om de opdracht met een duidelijke tactiek aan te vatten. Het is ook niet zo dat de ploeg louter naar mij kijkt, als Tadej iets overkomt. Er zijn talloze pionnen binnen onze ploeg waarmee we het beproefde Visma-spel (een overtal situatie aanwenden om te winnen, red.) kunnen spelen.”