dinsdag 2 januari 2024 om 13:41

Tim Wellens deelt programma en benoemt hoofddoel voor 2024: “Dat zou me heel fier maken”

Titelhouder Tadej Pogacar zal in 2024 niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Bij UAE Emirates moeten ze het dus over een andere boeg gooien. Ze wedden op twee paarden in de Hoogmis: Nils Politt en Tim Wellens. Die laatste zal ook debuteren in Parijs-Roubaix, maar slaat de Ardennenklassiekers dan juist weer over, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Wellens begint zijn seizoen in Spanje. Hij rijdt eerst de Vuelta a la Region de Murcia, dan de Clasica Jaen en eindigt het drieluik met de Ruta del Sol. Daarop keert hij terug naar België voor het Openingsweekend. In de Strade Bianche en Milaan-Sanremo start hij vervolgens als helper van Pogacar, maar daarna mag hij zijn eigen gang gaan in de Vlaamse kasseiklassiekers. Samen met Politt moet hij een duo vormen in de Ronde van Vlaanderen. In de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen zal de verdeling vermoedelijk hetzelfde zijn, bevestigt Wellens in gesprek met Het Nieuwsblad.

Met de Ronde van Vlaanderen zit het voorjaar van Wellens er nog niet op. Hij gaat namelijk ook nog van start in Parijs-Roubaix. De Ardennenklassiekers, die normaal steevast op het programma staan van de 32-jarige renner staan, zal hij (waarschijnlijk) niet betwisten. “Of ik de Waalse koersen ga missen? Dat hangt ervan af. Als ik in Roubaix de meet haal met een supergoed gevoel, dan wel. Als ik blij zal zijn dat Roubaix erop zit, dan niet. In het eerste geval sluit ik niet uit dat ik toch nog in één van die wedstrijden start, maar aan de andere kant is het wel heel optimistisch om zo’n lange periode nog eens te verlengen.”

Tour de France bovenaan bucketlist

Ook al zo goed als zeker: Wellens zal in 2024 deelnemen aan de Tour de France. UAE Emirates heeft de voorlopige selectie voor La Grand Boucle al bekendgemaakt en daar staat de Belg tussen. “Ik hoop niet alleen dat ik erbij ben, maar ook dat we met de ploeg kunnen winnen. Dat zou me heel fier maken. Als je vraagt wat er bovenaan mijn bucketlist staat voor 2024, dan is het dat.”

Wellens niet bang voor Visma | Lease a Bike

Wil UAE Emirates de Tour de France winnen, dan zal kopman Tadej Pogacar (na de Giro d’Italia) wel van goede huizen moeten komen. De afgelopen twee jaar was Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma namelijk te sterk. Volgens Wellens hoeft UAE Emirates zijn tactiek echter niet af te stemmen op Visma | Lease a Bike, zoals Jumbo-Visma tegenwoordig heet. “Ik denk niet dat we Jumbo uit evenwicht moeten brengen. Gewoon het plan van Matxin volgen. Hij is een meestertacticus.”

“Ik zat vorig jaar niet in de Tour, maar deed wel de voorafgaande hoogtestage mee. Ik zat dus op de eerste rij bij alle tactische briefings en het was mooi om te zien hoe in de eerste twee weken alles exact verliep zoals afgesproken. Ik kan zo echt wel ontkrachten dat alles bij Visma | Lease a Bike veel minutieuzer is uitgestippeld dan bij ons.”