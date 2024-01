dinsdag 9 januari 2024 om 19:51

Tim Merlier weet nog niet welke grote ronde hij mag rijden

Video Tim Merlier maakte er eerder al geen geheim van dat hij in 2024 weer wil deelnemen aan de Tour de France, maar de 31-jarige sprinter weet nog altijd niet welke grote ronde hij dit jaar zal betwisten. Dat vertelde Merlier dinsdag op de mediadag van zijn ploeg Soudal Quick-Step, in gesprek met WielerFlits.

Merlier stond in 2023 niet aan het vertrek van de Giro, Tour of Vuelta. “Of ik dat heb gemist? Niet heel erg. Ik kon zo ook andere doelen stellen en die wist ik ook te bereiken. Daar kan ik dan ook tevreden op terugblikken. In plaats van de Vuelta heb ik mijn ritten gewonnen in de Ronde van Polen en andere koersen.”

Dit jaar hoopt de rappe man wel mee te doen aan een grote ronde, maar Merlier tast voorlopig nog in het duister. “Er is nog geen 100% duidelijkheid. Het zijn allemaal mooie rondes en voor alle drie heb ik mijn ambities. Maar wat het zal worden… dat zullen we later wel zien. We zijn het nog aan het bekijken met de ploeg.”

“De Vuelta is wel degelijk een plan, maar er moeten nog wel sprintetappes zijn. De Vuelta lijkt dit jaar erg zwaar te worden. Als ik nog ergens een rit moet winnen in een grote ronde, is het de Vuelta. Dat is voor mij persoonlijk een belangrijke ronde, maar we moeten ook kijken wat belangrijk is voor de ploeg.”

Voorjaar

Merlier kan dus nog weinig zeggen over het groterondewerk, maar heeft al wel zicht op zijn voorjaarsprogramma. De West-Vlaming richt zich natuurlijk op de sprints, maar rijdt ook weer een klassiek voorjaar. “De Classic Brugge-De Panne en Scheldeprijs gaan op mijn programma bijkomen. Gent-Wevelgem blijft natuurlijk een groot doel, Parijs-Roubaix zal daar ook bij horen en misschien dat ik ook de Ronde van Vlaanderen toevoeg aan mijn programma.”

Merlier won in zijn carrière al heel wat kleinere Belgische eendagskoersen, maar droomt van meer. “Ik ben wel iets meer dan een pure sprinter. Dat heb ik de voorgaande jaren al bewezen. Ik ben al twee keer redelijk kort geweest in Gent-Wevelgem. Nog niet echt voor de zege, maar ik blijf erin geloven dat het tot de mogelijkheden behoort.”

Maar voor het zover is, zal Merlier zijn seizoen aftrappen in het Midden-Oosten met eerst de Saudi Tour en vervolgens de UAE Tour. Dan volgt de eerste Europese wedstrijd van het seizoen met Tirreno-Adriatico, gevolgd door ‘het Vlaamse werk’, zoals Merlier het zelf omschrijft.