Tim Merlier na BK: “We kwamen in de finale een paar mannetjes te kort”

Interview

Geen derde opeenvolgende Belgische titel voor Alpecin-Fenix. Dries De Bondt en Tim Merlier waren op de afspraak, maar Rickaert en Vermeersch kenden pech. “In de finale hadden we jammer genoeg geen controle meer”, legt Merlier uit. “Nu, het is geen sukkelaar die de titel pakt, hé.”

“Het was te verwachten dat het in die plaatselijke ronde moeilijk zou zijn om alles te controleren in functie van een sprint”, zuchtte Tim Merlier even voorbij de finish. “We kwam nog dicht. Ik ben er zelfs in blijven geloven tot in de laatste kilometer, maar toen we die ingingen en de drie waren nog niet in ons vizier, besefte ik dat het niet voor dit jaar zou zijn.”

De ploeg heeft volgens de ex-kampioen van België geen fouten gemaakt. “Dat vind ik niet. De Bondt was op de afspraak, ikzelf ook. Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert hadden jammer genoeg pech. Dat waren twee belangrijke pionnen die we misten in de finale. Maar iedereen heeft goed gewerkt. Taminiaux bijvoorbeeld was bijzonder sterk in de slotfase. Maar we kwamen gewoon een paar mannetjes tekort.”

‘Sprinten voor plaats vier is anders dan sprinten voor winst’

Volgens Merlier verliep het tot dan nochtans perfect. “Stel dat de drie worden teruggepakt, dan was dat voor mij een ideale situatie. Van Aert en Theuns zou al wegvallen als concurrent in de sprint. Ach, het kan niet elk jaar feest zijn. We zijn gekomen om te winnen en dat hebben we gedaan. Maar het zat ons niet honderd procent mee. En het is nu ook niet dat de nieuwe kampioen geen goede coureur is, hé”, grijnst de Oost-Vlaming.

In de sprint voor de vierde plaats werd Merlier wel nog afgetroefd door Jordi Meeus en Milan Menten. “Als je een hele dag met een sprint voor de titel in je hoofd zit en dan plots besef je dat het voor de vierde plaats is, dan krijg je een mentaal tikje. Dat is echt een andere sprint dan voor de overwinning.”

Merlier maakt zich nu op voor de Tour de France. “Tenminste als ik geselecteerd ben. Maar ik heb er goede hoop op. Eerst een paar dagen rusten om dan hopelijk met volle moed richting Frankrijk af te reizen.”