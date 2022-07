Tim Merlier is Belgische kopman op EK in München

Pas morgen wordt de officiële EK-selectie vrijgegeven, maar duidelijk is dat bondscoach Sven Vanthourenhout naar München trekt met Tim Merlier als kopman. Het Europees kampioenschap wordt op een vlak parcours verreden.

Anderhalve maand geleden was bondscoach Vanthourenhout al duidelijk in een interview met WielerFlits. Voor het EK in München zou hij een team rond Jasper Philipsen of Tim Merlier bouwen. Morgen wordt de definitieve selectie bekendgemaakt, maar we vernamen uit goede bron dat Belgisch kampioen Merlier op zondag 14 augustus de vooruitgeschoven man wordt.

Het 207 kilometer lange parcours tussen Murnau am Staffelsee en München kent een volledige vlakke finale en is gesneden koek voor sprinters. Philipsen kreeg bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck de voorkeur op Merlier in de Tour de France, op het EK zou Merlier dus zijn kans mogen grijpen. Merlier bereidt zich momenteel voor in de Ronde van Wallonië.

Andere snelle mannen, Wout van Aert en Arnaud De Lie, zijn er op het EK zeker niet bij. De rest van de selectie bestaat wellicht uit een aantal knechten en een paar jongens die eventueel kunnen meeschuiven in een ontsnapping. In de tijdrit zal Vanthourenhout beroep doen op Yves Lampaert en Rune Herregodts, liet de West-Vlaming eerder al weten.