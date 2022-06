Bondscoach Vanthourenhout heeft geraamte Belgische EK- en WK-selecties in zijn hoofd

Interview

Tim Merlier of Jasper Philipsen als kopman op het EK in München, Wout van Aert en Remco Evenepoel als speerpunten op het WK in Australië. Tenminste, als deze zomer alles verloopt zoals verwacht. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout is al een poos bezig met beide kampioenschappen. “Dat moet ook, want vooral het WK wordt een grote logistieke puzzel.”

Bondscoach Vanthourenhout is druk in de weer. Twee weken geleden was hij ploegleider van dienst in de Vredeskoers – waar hij Lennert Van Eetvelt zag winnen -, intussen is hij ook volop bezig met het voorbereiden van EK en WK. Tussendoor houdt hij de Baby Giro nauwlettend in het oog en bezoekt hij tal van wedstrijden om renners en teammanagers te spreken.

Het EK is half augustus, het WK zelfs pas in de tweede helft van september. Tijd zat, zou ik denken?

“Toch ben je daar maanden vooraf al mee bezig. Eigenlijk al zodra het voorjaar achter de rug is. Vooral met WK begin je maar beter op tijd, want het is een logistiek niet te onderschatten puzzel. Intussen ben ik ook in overleg met renners en hun teams. Geven ze hun renners vrij? Als renner x geselecteerd is, wat gaat zijn programma zijn? Als bondscoach wil ik weten wie van waar komt.”

“Sommigen komen uit de Vuelta, anderen zullen de wereldbekermanches in Canada rijden. De Benelux Tour valt weg, ook dat heeft voor een aantal renners gevolgen in hun aanloop naar het WK.”

Het EK in München is een vlak parcours. Logischerwijze mik je daar op een of meerdere sprinters als kopman?

“Klopt. Niet meerdere, wel één snelle man die je alle vertrouwen geeft, met daarnaast een aantal jongens met ervaring die mee koersen en het vanuit een ontsnapping kunnen afmaken. Renners genre Van Avermaet, Stuyven, Keukeleire en Naesen. We hebben intussen ook een aantal sprinters waar ik mee aan de slag kan. In een ideaal scenario komt die uit de Alpecin-stal: Tim Merlier en Jasper Philipsen. Twee andere snelle jongens, Wout van Aert en Arnaud De Lie, zullen er in München zeker niet bij zijn.”

Merlier of Philipsen? Naar wie van de twee gaat jouw voorkeur uit?

“Daar spreek ik eerstdaags met de broers Roodhooft over. Waar en wanneer willen zij hun renners inzetten. Een aantal dagen later start bijvoorbeeld de Vuelta. Ik heb hun de vraag gesteld, straks praten we daar over. Natuurlijk wil en zal ik daar rekening mee houden. Logisch, denk ik.”

Arnaud De Lie was ook een optie geweest…

“Dat klopt, maar Arnaud heeft zijn zinnen op het WK voor beloften gezet. Ik vermoed dat hij een beetje op revanche uit is na het WK in Leuven, waar hij al een van de favorieten was, maar pech kende. Dan wil ik Arnaud de ruimte geven om zich daar degelijk op voor te bereiden. Een EK past daar niet echt in. En we hebben voldoende sprinters in België.”

Mag De Lie naar het WK van zijn ploeg Lotto Soudal, dat nog in de degradatiestrijd verwikkeld is?

“Ook dat wordt eerstdaags besproken met het team. Maar ik meen dat John Lelangue wel meegaat in dat verhaal. We hebben overigens een goede en open communicatie. Maar het is een feit: De Lie kan geen tien koersen rijden op drie weken om dan met een lege tank in Australië aan te komen. Daarvoor is het niveau van de beloftencategorie te hoog. Kijk maar naar Leuven, waar ene Biniam Girmay op het podium stond. Als De Lie wil scoren, zal hij honderd procent klaar moeten zijn.”

Er staan in die periode wel veel wedstrijden op de kalender waarin hij veel punten kan scoren.

“Ja, maar hij mag daar voor de afreis naar Australië ook twee, drie wedstrijden van rijden, hé. Los van het WK zou het ook niet verstandig zijn een jongen van 19 overal in te zetten. En daar zijn ze zich bij Lotto Soudal ook wel bewust van.”

Hoe schat jij het parcours in Wollongong in?

“Het leunt aan bij wat Leuven vorig jaar was. Een aanloop met een lastige klim die niet van belang zal zijn wegens té vroeg in de wedstrijd, daarna een stadscircuit met veel bochten, veel op en af ook. Weliswaar met iets bredere wegen dan in Leuven. Ik denk dat het een snelle wedstrijd wordt. Wat favorieten betreft, verwacht ik dezelfde namen als vorig jaar. Alaphilippe, Van Baarle, Van Aert, Van der Poel, …”

Dan komen we ook uit bij een vergelijkbare Belgische selectie…

“Absoluut. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel. Tenminste met wat we vandaag weten, vullen we die als eerste namen in. Ook een Jasper Stuyven in goede doen heeft zijn plek.”

Staan Van Aert en Evenepoel dit jaar wel op gelijke hoogte in de hiërarchie?

“Dat lijkt me vandaag zeker het geval. Remco is een andere renner dan een jaar geleden. Nu is hij een topper met de kwaliteiten die hem eerder werden toegeschreven. Vorig jaar overheerste teleurstelling na de Giro en de Spelen. Pas heel laat op het seizoen is hij opnieuw een winnaar geworden. Maar zelfs toen was hij nog niet wat hij dit jaar al heeft getoond. Het ziet er naar uit dat ik met twee gelijkwaardige kopmannen naar Wollongong kan afreizen.”

Is intussen alles uitgepraat tussen die twee?

“Dat is afgerond! Zij willen ook niet meer geconfronteerd worden met die vraag. Er is voldoende over gezegd en geschreven en ze hebben elkaar ook leren appreciëren. Trouwens, met wat ze allebei presteren, kan je er ook niet meer rond. Bovendien vind ik ze perfect compatibel.”

Moet Jasper Stuyven, vorig jaar schaduwkopman, een stapje terugzetten?

“Daarvoor is het veel te vroeg. We gaan zien wat er de komende maanden gebeurt.”

Toon jij begrip voor het feit dat Van Aert de tijdrit aan zich voorbij wil laten gaan?

“Als dat zo is, uiteraard. Maar ik kan officieel nog niet bevestigen dat dat zo is. Ook al is het vandaag meer niét dan wel, pas na de Tour de France wordt definitief beslist. Ik hou de deur open en zal zijn keuze respecteren. Het wielrennen is niet meer wat het twintig jaar geleden was. Details kunnen een groot verschil maken. Vorig jaar was hij op het WK tijdrijden nog op zijn allerbest, maar een week later was hij dat niet meer. Wat heeft daartoe geleid? Daar zullen ze bij Jumbo-Visma hard hebben over nagedacht en misschien nog over nadenken.”

Nog een laatste: geen Thibau Nys op zowel EK als WK?

“Klopt. In augustus focust Thibau op de Tour de l’Avenir. Daarvoor gaat hij in juli al op hoogtestage. Vanaf september richt hij zich vol op het veldrijden. Hij mikt op een volwaardig veldritseizoen waarin hij zich van a tot z van zijn beste kant wil laten zien. Ook dat is een keuze die ik moet respecteren. Maar met De Lie heb ik een prima alternatief in die U23-categorie.”