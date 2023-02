Tim Merlier hoort na kwartier dat hij gewonnen heeft: “Ik was echt niet zeker”

Na afloop van de openingsrit van de UAE Tour ging het vooral over de fotofinish. Op basis van de beelden kon geen winnaar aangewezen worden tussen Tim Merlier en Caleb Ewan en ook de foto kon dat niet. “Ik was echt niet zeker, want Caleb deed een goede jump”, aldus Merlier, die pas na een klein kwartier hoorde dat hij de winnaar was.

“Toen ik mijn sprint begon, voelde ik mij goed. Maar Caleb kwam uit het wiel en dan is hij altijd gevaarlijk. Het was echt heel close. We hebben vijftien minuten gewacht wie won, maar heel trots dat ik mag zeggen dat ik hier heb kunnen winnen”, vertelt de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step in het flashinterview.

Er was meer succes voor de ploeg, want kopman Remco Evenepoel was attent in de waaiers en pakte veel voorsprong op enkele concurrenten. “En de ritzege hebben we nu binnen. Daarvoor moet ik ook Remco bedanken, hij reed geweldig en was zo sterk. Maar de eindzege is voor hem nog zeker niet binnen. We hebben nog zes dagen te gaan. Hij slaat een goede slag, maar we bekijken het dag per dag.”

Merlier slaat zijn ritwinst in de UAE Tour hoog in, maar deze overwinning komt niet bovenaan de lijst. “Nee, want ik heb al in de Tour en Giro gewonnen”, zegt hij. “Ik heb al grotere zeges geboekt. Maar bijna elke sprinter is hier en het was een zware koers.”

