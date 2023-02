Merlier klopt Ewan na fotofinish in UAE Tour, Evenepoel en Bilbao slaan slag in waaiers

Bijna een kwartier lang was er onduidelijkheid over de winnaar van de eerste etappe van de UAE Tour 2023. Na 151 kilometer vol met waaiers moest er een fotofinish aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen tussen Tim Merlier en Caleb Ewan. Uiteindelijk mocht de Belgisch kampioen van Soudal Quick-Step juichen. Klassementsrenners Remco Evenepoel, Pello Bilbao en Luke Plapp deden in het waaiergeweld goede zaken.

De openingsrit was vrijwel identiek aan de eerste etappe van de UAE Tour 2021, toen Mathieu van der Poel won na een heus waaierspektakel. Dit keer kwam de wind met windkracht 3 uit het noordwesten en dat zorgde opnieuw voor waaiers.

Waaieralarm

Vanaf het startschot nabij het Al Dhafra-kasteel was het raak. Wereldkampioen Remco Evenepoel was bij de pinken en schoof mee in de eerste waaier van 26 man. Ook klassementsrenners Pello Bilbao, Luke Plapp en Tom Gloag schoven mee, net als sprinters Olav Kooij, Cees Bol, Phil Bauhaus, Marijn van den Berg en Elia Viviani.

De koplopers hielden een eerste achtervolgende groep op achterstand. Het verschil schommelde lange tijd tussen de 30 en 60 seconden. In die grote groep reden onder meer toppers als Adam Yates, Tim Merlier, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Caleb Ewan en Sam Welsford met hun ploeggenoten.

Grote groep gelosten

Het waaierrijden zorgde ook voor enkele valpartijen. Onder meer Jumbo-Visma-klimmer Sepp Kuss en Antwan Tolhoek van Trek-Segafredo kwamen ten van. Zij konden hun weg wel vervolgen, maar raakten zo wel op achterstand. Kuss belandde zelfs in een peloton op ruim vier minuten achterstand, met daarin ook Jay Vine, Jakob Fuglsang en Fernando Gaviria. Zij konden op die manier een streep zetten door rit- en klassementsambities.

Vijftig kilometer voor de finish volgde een samensmelting tussen de kopgroep en de eerste achtervolgende groep. Daardoor kregen we een peloton van ruim 50 renners vooraan en het tweede peloton op 4.40 minuut achterstand.

Nieuwe waaiers

Vooraan waren het Soudal Quick-Step en Bahrain Victorious die de vaart erin probeerden te houden, maar dat ging niet heel makkelijk. Daardoor kon het grote peloton meer dan vier minuten terugpakken. Precies op het moment dat het grote peloton op 35 seconden kwam, brak de kopgroep in een nieuwe waaier.

Evenepoel en Merlier waren de aanstichter van de kopgroep van een dertiental renners. Ook Cavendish, Bol, Bilbao, Arndt, Govekar, Bauhaus, Plapp, Kooij, Ewan, Jarrad Drizners en Bert Van Lerberghe schoven mee. Zij pakten meteen 30 seconden op de achtervolgende groep en meer dan een minuut op het grote peloton.

Op 18 kilometer van de meet passeerde de kopgroep al eens de eindstreep, waarna nog een lokale omloop volgde rond Al Mirfa. De eerste achtervolgende groep kreeg meer dan een minuut aan broek gesmeerd en het grote peloton volgde op bijna anderhalve minuut. Die groepen smolten op acht kilometer van de finish samen, op 1.20 minuut van de koplopers.

Vijftien lange minuten wachten…

Het verschil tussen de kopgroep en de achtervolgers bleef lange tijd rond de 1.10 minuut schommelen. Bahrain Victorious, Lotto Dstny, Luke Plapp en Remco Evenepoel hielden het tempo hoog, terwijl de rappe mannen zich achterin de groep voorbereidden op de sprint om de ritzege.

Twee kilometer voor de meet leken Evenepoel, Bilbao en Plapp op kousenvoeten weg te rijden toen Merlier een gaatje liet, maar Drizners reed het weer dicht. Van Lerberghe trok vervolgens als eerste de sprint aan voor Merlier. De Belgische kampioen ging vervolgens aan en werd nog geremonteerd door Ewan. De fotofinish kon echter geen uitsluitsel geven…

Pas na een klein kwartier werd de knoop doorgehakt door de jury: Tim Merlier mocht zich de winnaar noemen. Achter Merlier en Ewan werd Cavendish derde, vlak voor Kooij. De Nederlander liet zich voor de laatste bocht wegdrummen en moest van ver beginnen aan zijn sprint.

Het achtervolgende peloton kwam op 51 seconden van Merlier over de finish en dus hebben veel klassementsrenners flink wat tijd goed te maken op Evenepoel, Bilbao en Plapp.