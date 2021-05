Tim Merlier hervat morgen in Ronde van Limburg

Als hij toestemming krijgt van Giro-organisator RCS, en dat is wat wordt verwacht, hervat Tim Merlier morgen de competitie in de Ronde van Limburg. Dat is aan WielerFlits bevestigd door zijn team Alpecin-Fenix.

Julien Vermote stond op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Limburg, de 1.1-semiklassieker die morgen tussen Hasselt en Tongeren wordt verreden. Maar Vermote is nog niet wedstrijdklaar. Sprinter Tim Merlier wordt wel aan de selectie van Alpecin-Fenix toegevoegd, al moet daarvoor nog een officiële toestemming van Giro-organisator RCS in de mailbox vallen.

Merlier, die in de Ronde van Italië de eerste rit in lijn op zijn naam schreef, verliet begin deze week de Giro nadat hij al enkele dagen kampte met maag- en darmklachten en vermoeidheidsverschijnselen. Een volle week later is de Oost-Vlaming dus voldoende hersteld om van start te gaan in Hasselt, maar als de rittenkoers waarin je opgaf nog aan de gang is, heb je officieel toestemming nodig van de organisator in kwestie.

De Ronde van Limburg werd in de loop van vorig jaar overgenomen door Flanders Classics en heeft met Mathieu van der Poel (2x) en Wout van Aert enkele mooie namen op haar recente erelijst. Merlier is morgen meteen een van de kanshebbers op winst, samen met Danny van Poppel, John Degenkolb en Olav Kooij.