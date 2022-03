Tim Merlier baalt in Koksijde: “Hapering op 200 meter van de streep was er teveel aan”

Interview

Tim Merlier is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij Bredene-Koksijde te winnen. Door een kleine hapering op 200 meter van de finish verloor hij even zijn snelheid. “Als je je volle piekvermogen niet kan ontwikkelen, is het moeilijk om te winnen”, zuchtte de sprinter van Alpecin-Fenix.

Vorig jaar liet Merlier zich nog verrassen op de Kemmelberg en moest hij in de finale alle zeilen bijzetten om terug te keren en kon hij het in de sprint afmaken. Dit jaar was het koersverloop hem gunstiger gezind. “Al liep mijn ketting af op de eerste passage over de Kemmel. Gelukkig lieten ze me daar weer in koers komen.”

“En bij de tweede passage over de Kemmel demarreerde Victor Campenaerts, maar sprak ik af met Dries De Bondt dat hij het gaatje zou dichten. Deed hij perfect, trouwens. Daarna hadden we de koers helemaal onder controle, dacht ik. In de Moeren heb ik meegekoerst, maar de wind zat niet ideaal om er een verdere schifting van te maken.”

Geen piekvermogen

Op naar Koksijde dus. “En daar liep het vandaag wel fout”, verduidelijkte Merlier. “Eerst geraakte ik door een val een paar mannetjes kwijt op een paar kilometer van de streep. Guillaume Van Keirsbulck onder meer, een belangrijke pion. Uiteindelijk waren er nog Taminiaux en De Bondt om me te brengen, maar in de laatste twee bochten liep echt vanalles fout.”

“Zo moest ik in de remmen in de voorlaatste bocht. Op zich zat ik bij het aanzetten toch nog goed geplaatst, maar toen op tweehonderd meter van de finish een concurrent tegen mijn schoen aanreed (Arnaud De Lie, al ging Merlier volgens ons zelf niet helemaal vrijuit, red.), moest ik weer inhouden. Een fractie van een seconde maar, even ging de spanning van de pedalen, waarna ik opnieuw moest aanzetten. Qua snelheid zat het wel goed, kwam ik kwam nog vrij dicht, maar als je je piekvermogen niet kan houden in zo’n sprint, is het moeilijk…”

Oxyclean Classic

Merlier baalde, maar stelde tezelfdertijd wel vast dat hij conditioneel in orde is. “Uiteraard was ik niet naar hier gekomen voor een derde plaats, maar om te winnen. Ik zal dit dan maar als een goede training beschouwen. Woensdag volgt een herkansing in de Oxyclean Classic in De Panne. Hopelijk pak ik daar wel mijn derde van het seizoen.”