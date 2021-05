Tim Merlier wint Ronde van Limburg, drama voor vluchter Brent Van Moer

Tim Merlier heeft maandag na een opmerkelijke finale de Ronde van Limburg gewonnen. De kopman van Alpecin-Fenix was de beste sprinter in Tongeren, maar dat was nadat vluchter Brent Van Moer – die een kleine tien seconden voorsprong had op het peloton – in de laatste kilometer de verkeerde kant op werd gestuurd. Daniel McLay (Arkéa-Samsic) werd tweede, John Degenkolb (Lotto Soudal) derde.

Drie koplopers

Na ruim zestig kilometer koers ontstond de kopgroep van de dag pas. Brent Van Moer (Lotto Soudal) zat als enige WorldTour-renner mee in de vlucht, samen met Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) en Sven Burger (BEAT Cycling). Zij kregen maximaal vier minuten voorsprong van het peloton, waar de controle in handen was van Alpecin-Fenix en Qhubeka ASSOS.

In een heuvelachtige zone op ruim vijftig kilometer van de meet werd massaal aangevallen in het peloton. Dat resulteerde in uitdunning en een uitval van Frederik Backaert (B&B Hotels), Jules Hesters (BEAT Cycling) en Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise). Zij sloten aan bij Burger en Van Moer, die Beullens overboord hadden gegooid. Burger moest kort daarna ook afhaken. Hij zakte af in het peloton, dat op een kleine halve minuut volgde.

Van Moer houdt stand in de finale

Van Moer en Backaert bleven het langst over aan kop. Zij kregen vanuit het peloton Daan Hoole (SEG Racing Academy), Tom Paquot (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) en de geloste Colman achter zich aan. In het peloton was Lotto Soudal afwezig. De ploeg gaf het vertrouwen aan vluchter Van Moer, waardoor het stilviel en de kopgroep een minuut wegliep. Alpecin-Fenix en Qhubeka ASSOS moesten daardoor aan het werk.

Op de kasseistrook van Manshoven op 16 kilometer van de finish ontdeed Van Moer zich van Backaert, die op zijn beurt aansluiting kreeg van een sterke Hoole. Die achtervolgers werden op een volgende strook, die van de Kriezel, gegrepen door het peloton. Het verschil werd vervolgens van 45 seconden teruggebracht tot 35 seconden en tot 25 seconden, maar tijdrittalent Van Moer hield op de wegen richting Tongeren knap stand.

Drama in de finale

Drie kilometer voor de meet was het gat nog altijd 25 seconden in het voordeel van de eenzame vluchter, die op een oplopende strook in de problemen kwam. Door werk van Uno-X en Arkéa-Samsic werd het verschil dertien seconden, maar in de bochtige finale leek Van Moer stand te houden.

Tot hij op aanwijzen van een seingever die midden op de weg stond de verkeerde afslag nam, namelijk die voor de volgwagens, en het overgebleven peloton mocht sprinten voor de zege. Daarin was Tim Merlier de beste.

Merlier, die vorige week nog afstapte in de Giro d’Italia en toestemming kreeg om hier te starten, ging in de laatste bocht rond Daniel McLay en klopte hem. John Degenkolb werd derde, maar dat was slechts een troostprijs voor Lotto Soudal. Bram Welten was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Drama! Merlier wint de Ronde van Limburg nadat Van Moer verkeerde afslag pakt in het slot pic.twitter.com/ByQnrLLksV — Sporza 🚴 (@sporza_koers) May 24, 2021