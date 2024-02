zaterdag 24 februari 2024 om 14:37

Tim Merlier boekt derde zege in UAE Tour: “Alles gaat perfect”

Tim Merlier is de onbetwiste sprintkoning van de UAE Tour. Hij boekte zaterdag alweer zijn derde ritzege in de zevendaagse ronde. “Alles gaat perfect”, aldus de Belg van Soudal Quick-Step.

“Ook met het team. We gaan waar we willen gaan en ik kan mijn sprint doen zoals ik het wil doen”, vervolgde Merlier, die met nog een rit te gaan ook al zeker is van de zege in het puntenklassement. “Het is gewoon een perfecte week voor ons.”

In de zesde rit was Merlier te snel voor Arvid de Kleijn en Phil Bauhaus. “Ik raakte mijn ploeggenoten nooit kwijt. Ze brachten me heel goed, tot de laatste anderhalve kilometer. Bert (Van Lerberghe, red.) wilde heel vroeg gaan, maar vertraagde vervolgens een beetje. Daarna was het alles of niks. Je kunt op zo’n moment ingesloten raken, maar dat gebeurde niet. Bert vond wat ruimte en ik kwam in perfecte positie om mijn sprint te doen.”

Merlier won de sprint met overmacht. “Ik ben heel blij met mijn derde zege hier. Gisteren (toen Merlier op een leegloper sprintte en nipt geklopt werd door Olav Kooij, red.) was ik er dichtbij, het is mooi dat ik nu alsnog een mooie foto heb”, aldus de renner van Soudal Quick-Step, die de eerste sprinter ooit is die drie ritten in één UAE Tour wint. “Dat is mooi. Zeker als je ziet dat alle goede sprinters hier zijn, ook in het verleden, kun je alleen maar blij zijn.”