zaterdag 24 februari 2024 om 13:38

Derde zege Tim Merlier in UAE Tour, Arvid de Kleijn weer tweede

Tim Merlier heeft de zesde etappe van de UAE Tour gewonnen. De snelle man van Soudal Quick-Step klopte Arvid de Kleijn en Phil Bauhaus in een massasprint. Voor Merlier is het al zijn derde zege deze week. Jay Vine kwam goed door de dag en blijft leider.

Dag zes van de UAE Tour was er weer eentje voor de sprinters. Het peloton moest van het Louvre Abu Dhabi Museum naar Abu Dhabi Breakwater rijden, goed voor een tocht van 138 kilometer. Onderweg was het biljartvlak, dus was het wachten op de laatste kilometers om animo te krijgen.

De dag werd wel gekleurd door een vroege vlucht van drie. Juan Pedro López (Lidl-Trek), Eddy Finé (Cofidis) en Marco Murgano (Corratec-Vini Fantini) sloegen de handen al snel na het startsein in elkaar. Wat later zagen we een manoeuvre van Alpecin-Deceuninck, die ervoor kozen om met twee richting de vluchters te rijden. Het ging om Jonas Rickaert en Henri Uhlig, die samen de kop van de koers bereikten.

Chaotische sprint

Door de sprong van Rickaert en Uhlig daalde de voorsprong van de kopgroep wel tot een minuut. Die voorsprong hielden ze een tijdje vast, maar op twaalf kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Vervolgens kon de voorbereiding op de sprint helemaal beginnen.

In de laatste kilometers kwamen verschillende ploegen naar voren met hun sprinters. Onder meer Jayco AlUla, Astana Qazaqstan, die het zonder de afgestapte Mark Cavendish moesten doen, en Soudal Quick-Step waren present. Het werd uiteindelijk een chaotische sprint, zonder echte lead-outs.

Weer Merlier

Gleb Syritsa was een van de snelle mannen die van ver begon, maar hij kon zijn lange sprint niet volhouden. Tim Merlier timede zijn sprint andermaal perfect en knalde soeverein naar zijn derde zege in de UAE Tour. Arvid de Kleijn legde opnieuw beslag op de tweede plek. Phil Bauhaus werd derde. Met Milan Fretin (vierde), Dylan Groenewegen (zesde) en Jarne Van de Paar (zevende) eindigden er nog een aantal renners van de Lage Landen in de top-10.