Tim Merlier begint met een podiumplaats, David van der Poel negende in Frankrijk

Tim Merlier is zijn crosswinter begonnen met een podiumplaats. De sprinter van Alpecin-Fenix, die oorspronkelijk uit het veldrijden komt, eindigde zondag namelijk als derde in de Coupe de France-veldrit in het Franse Troyes.

Merlier moest 44 seconden toegeven op thuisrijder Joshua Dubau, die in de C2-cross een sprint-à-deux won van de Zwitser Timon Rüegg. Merlier vervolledigde het podium in het noordoosten van Frankrijk. De vierde plaats werd opgeëist door Thijs Aerts. De beste Nederlander in Troyes was David van der Poel op een negende plek.

Bij de vrouwen ging de winst in Troyes naar de Française Line Burquier, voor de Belgische Marion Norbert Riberolle. De derde plaats ging naar een andere Française Amandine Fouquenet.

‘Dat competitiegevoel is een extraatje’

In aanloop naar zijn seizoensstart spraken wij met Merlier, die zichzelf inmiddels wel als wegrenner ziet. “Het veldrijden blijft een prima voorbereiding. Dat competitiegevoel ook in de winter ervaren, is een extraatje”, vertelde hij. “Dan weet je waarvoor je traint en dat motiveert. Ik blijf het vreemd en lastig vinden om als wegrenner een hele winter te trainen zonder kortetermijndoel. Ik heb dat nodig.”