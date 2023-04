Tim Marsman behoudt leiding in Tour du Loir et Cher

Tim Marsman staat na de derde etappe van de Tour du Loir et Cher nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement. Die derde rit werd gewonnen door de Zweed Jakob Söderqvist, die Lucas Grolier en Axel Huens kon afhouden. Marsman heeft een voorsprong van acht seconden in het klassement.

De derde etappe van de Franse rittenkoers begon in Fréteval. Na een tocht van 178 kilometer over heuvelende wegen kwam de rit aan in Vendôme. Daar kroonde Söderqvist, die uitkomt voor de nationale selectie van Zweden, zich tot ritwinnaar.

Marsman werd op dag drie 43ste. De Nederlander van Metec-Solarwatt behoudt daarmee wel zijn leiding in het algemeen klassement. Er staan nog twee etappes op het programma in de Tour du Loir et Cher.

