Tim Marsman wint openingsetappe in Tour du Loir et Cher

Nederlands succes in Frankrijk: Tim Marsman heeft woensdag de openingsrit van de Tour du Loir et Cher gewonnen. De 22-jarige coureur van Metec-Solarwatt was na een heuvelachtige rit van 146 kilometer als eerste aan de finish in Chailles.

Marsman maakte deel uit van de vlucht van de dag die standhield tot de finish. Hij rekende onder meer af met de Brit Callum MacLeod van ABLOC CT, een ander Nederlands continentaal team, die derde werd in de rituitslag. De tweede plaats was voor Alekss Krats (Tartu2024).

Tim Marsman had vorig jaar een abonnement op korte ereplaatsen in kleine rittenkoersen. Hij werd vierde in de Tour de Normandie, zesde in Le Triptyque, negende in Kreiz Breizh, tweede in de Flanders Tomorrow Tour en derde in de Ronde van Zuid-Bohemen. Zijn voorbereiding op dit seizoen werd verstoord door een schouderbreuk.

Donderdag mag Marsman in de leiderstrui van start gaan, als een vlakke etappe van Sassay naar Selommes op het programma staat. De Tour du Loir et Cher (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag.