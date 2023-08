zondag 27 augustus 2023 om 09:24

Tijdsverlies voor Jumbo-Visma in ploegentijdrit, maar Primoz Roglic is tevreden

Voor de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta a España waren de meeste ogen gericht op Jumbo-Visma, maar de Nederlandse sterrenformatie kwam – mede door een lekke band van mede-kopman Jonas Vingegaard, niet verder dan een elfde plaats in de daguitslag. Primoz Roglic, de andere kopman van Jumbo-Visma, is echter niet teleurgesteld. Verre van.

De mannen van Jumbo-Visma konden voor de start van de ploegentijdrit eigenlijk niet verliezen, maar de Nederlandse ploeg kreeg onderweg af te rekenen met pech. Mede-kopman Jonas Vingegaard reed namelijk lek en zo verloor de geel-zwarte formatie kostbare tijd. En dat was nog niet alles: door de combinatie van het natte wegdek en de invallende duisternis werd het een zeer gevaarlijke beproeving tegen de klok.

Bij Jumbo-Visma besloten ze onderweg dan ook geen onnodige risico’s te nemen. “Het was nat en verraderlijk”, blikt Roglic, in 2019, 2020 én 2021 al winnaar van de Vuelta, terug op een stressvolle onderneming. “Het is altijd balanceren tussen hard rijden en ook veilig blijven. Dat is gelukt en daar kunnen we dus blij mee zijn. Het doel was om hier doorheen te komen zonder onnodige problemen. Dit was de eerste van 21 ritten, we hebben er dus nog meer dan genoeg te gaan. Je kon hier de ronde niet winnen, maar wel verliezen.”

Mathieu Heijboer, Head of Performance van Jumbo-Visma, is eenzelfde mening toegedaan. “Gezien de omstandigheden mogen we tevreden zijn met hoe we het gedaan hebben. Door de regen, het slechte zicht en de lekke band van Jonas kwamen we in een moeilijke situatie, maar ik vind dat we die goed hebben gemanaged”, klinkt het.

Jumbo-Visma verloor uiteindelijk 32 seconden op de verrassende winnaars van Team dsm-firmenich, maar bovenal 26 seconden op Soudal-Quick Step, de ploeg van grote rivaal Remco Evenepoel.