zaterdag 26 augustus 2023 om 21:13

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 1 – Tikje voor onfortuinlijk Jumbo-Visma

De openingsetappe van de Vuelta a España was zacht gezegd chaotisch. De regen maakt het parcours zeer gevaarlijk, en bovendien werd het richting het einde van de ploegentijdrit ook nog eens donker. De eerste verschillen in het klassement zijn dan ook al gemaakt. Jumbo-Visma kende een mindere dag door een lekke band van Vingegaard, terwijl Evenepoel wel goede zaken deed. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 1 van de Vuelta a España

3. Romain Bardet (dsm-firmenich) in 17m30s

7. Enric Mas (Movistar) in z.t.

18. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 6s

34. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 10s

45. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 20s

47. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) op 20s

48. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 20s

56. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 28s

65. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 32s

66. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 32s

79. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 37s

115. Eddie Dunbar (Jayco AlUla) op 51s

116. João Almeida (UAE Emirates) op 52s