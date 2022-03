Tiesj Benoot voor E3 Classic: “Ik sta met vraagtekens aan de start”

Hoe gaat Tiesj Benoot de E3 Saxo Bank Classic verteren? Dat is de vraag die speelt bij de Belgische coureur van Jumbo-Visma. Het wordt voor Benoot zijn eerste koers sinds zijn val in Strade Bianche en de knieblessure die hij daarbij opliep. “Ik sta met vraagtekens aan de start, nog meer dan voor de Omloop”, vertelt hij voor de start aan WielerFlits.

Begin maart ging het mis toen Benoot, rijdend op de eerste rij, onderuit ging in Strade Bianche. Onder meer Tirreno-Adriatico werd van zijn programma geschrapt. “De eerste week focuste ik mij volledig op herstel en heb ik een paar dagen niet gefietst. Dan ben ik terug begonnen met trainen. Vorige week heb ik een goede trainingsweek gedaan. Ik ben twee dagen naar de Ardennen gegaan en heb een paar dagen in een hoogtekamer geslapen. Dus ik heb wel de nodige trainingsarbeid kunnen doen.”

In de tussentijd presteerde Jumbo-Visma uitstekend in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. “Ik heb de knop wel omgedraaid en het is zeer leuk dat ploegmaats het goed doen. Maar ik wist ook dat ik zelf de conditie had om iets te doen. Dat is zonde, maar het hoort er ook bij. Je wordt niet altijd beloond voor de inspanningen die je doet, maar als je het blijft doen, dan komt dat wel.”

Mogelijk in de E3 Saxo Bank Classic al, waar Benoot opnieuw aan de zijde van kopman Wout van Aert koerst. Of krijgt hij zelf de kans? “Wij koersen voor de overwinning, dat maakt niet uit met wie. Wout heeft natuurlijk de grootste kans, maar het is niet dat we maar met een renner kunnen winnen”, legt Benoot uit. En hij zit dus met vraagtekens na drie koersloze weken en een blessure. “Dus het is de vraag wat het van mijn lichaam gevraagd heeft. Dat gaan we vandaag zien. Maar ik kan wel zeker nog beter worden.”