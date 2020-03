Parijs-Nice eindigt op zaterdag, slotetappe naar Nice geschrapt

De 78e editie van Parijs-Nice zal zaterdag eindigen op de flanken van de klim naar Valdeblore La Colmiane, zo heeft koersorganisator ASO besloten na overleg met de ploegen. Dit betekent dat de slotetappe van en naar Nice niet zal worden verreden.

ASO-directeur Christian Prudhomme vertelde woensdag nog met klem dat de Franse rittenkoers volgens planning zou eindigen in Nice, aangezien hij garanties had ontvangen van de autoriteiten. “Op dit moment kan ik zeggen dat we garanties hebben gekregen dat Parijs-Nice honderd procent zeker gaat finishen in Nice.”

“Het is de waarheid van dit moment, maar de wedstrijd gaat goed aankomen in Nice.” Dat laatste blijkt nu toch niet het geval, aangezien de maatregelen in Europa zijn aangescherpt met betrekking tot het coronavirus, waardoor veel wielerwedstrijden al zijn afgelast. Ook meerdere Franse koersen gaan niet door.

ASO heeft na overleg met de ploegen besloten om Parijs-Nice te laten finishen op de top van Valdeblore La Colmiane, waardoor de renners nog twee etappes krijgen voorgeschoteld. Vandaag staat een lastige heuveletappe op het menu richting Apt, morgen is het dan tijd voor de afsluitende koninginnenrit.

Official Communication: After consultation with the relevant authorities, The Union Cycliste Internationale and the Ville de Nice, the organisers of Paris-Nice have decided that 7th stage, finishing at Valdebore la Colmiane, will be the last of the race.

— Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2020