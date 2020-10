Tiesj Benoot niet in Gent-Wevelgem

Tiesj Benoot moet Gent-Wevelgem aan zich voorbij laten gaan. Dat meldt zijn ploeg Team Sunweb op Twitter. De Belgische renner kwam afgelopen week tijdens een tv-uitzending in contact met Jan Bakelants, die positief testte op corona.

“Tiesj is momenteel symptoomvrij. Hij voelt zich goed en zal in quarantaine gaan voordat hij volgende week PCR-tests ondergaat”, meldt de ploeg.

Extremely weird feeling to be not able to start tomorrow, feeling perfectly healthy and ready to race. But if this is the sacrifice we have to make, I think it’s the only right one. Good luck to my teammates tomorrow! https://t.co/CGL5DOf4Oq

— Tiesj (@TiesjBenoot) October 10, 2020