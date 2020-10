‘Jan Bakelants positief getest op coronavirus’ zaterdag 10 oktober 2020 om 13:16

Jan Bakelants is positief getest op het coronavirus. De ervaren kracht van Circus-Wanty Gobert blijft nu in quarantaine en komt mogelijk niet meer in actie dit seizoen.

Het was Sporza dat het nieuws over de positieve coronatest van Bakelants bekendmaakte. De 34-jarige renner reed de afgelopen weken een hele ris wedstrijden. Zo was hij zesde in de Ronde van Luxemburg en vierde op het Belgisch kampioenschap en reed hij vervolgens de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de woensdag nog Brabantse Pijl.

Wanneer Bakelants positief testte op het coronavirus is nog niet bekend.