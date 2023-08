Tiesj Benoot na verkenning: “Minst mooie WK-parcours dat ik al gezien heb”

De Belgische ploeg heeft vrijdag het WK-parcours in Glasgow verkend. In de namiddag vertelden ze over hun ervaringen op de Schotse wegen. “Het is heel technisch, dat maakt het wel bijzonder”, vertelde Tiesj Benoot onder meer aan Sporza.

De meningen over het parcours in Glasgow zijn verdeeld. Wout van Aert gaf bijvoorbeeld al aan dat hij het een ‘belachelijk parcours’ vindt. Benoot sluit aan bij die mening: “Dit is het minst mooie WK-parcours dat ik al gezien heb sinds ik prof ben. Het is heel technisch en dat maakt het wel bijzonder. Het is wel zonde dat de impact bij pech nog veel groter wordt.”

Victor Campenaerts, een van de andere schakels in de Belgische ploeg, vult aan: “Het wordt een spectaculair WK, zeker om naar te kijken. Positionering wordt nog belangrijker als het regent.” Nathan Van Hooydonck gaat akkoord met die stelling: “Als je vooraan zit met z’n allen, is het redelijk makkelijk. Dan bewaar je het overzicht.”

