Jan Bakelants ging fietsen met Van Aert: “Wout vindt het een belachelijk WK-parcours”

Wout van Aert zou geen fan zijn van het WK-parcours in Glasgow. Althans, dat is wat oud-renner, en ook vriend van Van Aert, Jan Bakelants verteld. In de podcast Wielerclub Wattage geeft Bakelants aan dat de kopman van de Belgen desondanks gebrand is op de zege. “Van Aert gelooft er rotsvast in.”

Bakelants en Van Aert zijn afgelopen weekend een stevige training gaan afwerken in de Ardennen. De twee hadden tijdens die rit onder meer over het WK, zo gaf Bakelants aan. Wat heeft Van Aert allemaal gezegd? “Hij is hier op gebrand. Wout gelooft er rotsvast in, maar hij vindt het een belachelijk parcours. Wout zei dat het goed is dat het hem ligt, maar dat het eigenlijk op niets trekt.”

Van Aert zou het hebben over de grote hoeveelheid bochten in de lus van veertien kilometer. Het aantal bochten ligt namelijk tussen de 45 en 50. Dat in combinatie met de regen die er verwacht wordt, zou een beslissende, en daarnaast ook gevaarlijke, factor kunnen zijn op het aanstaande WK bij de elite mannen.

