Tiesj Benoot erkent fout in Strade Bianche: “We keken te veel naar elkaar”

Tiesj Benoot kan leven met zijn derde plaats in Strade Bianche, maar erkent ook dat hij en zijn ploegmaats van Jumbo-Visma een fout gemaakt hebben in de finale. “Door niet mee te zitten met Tom Pidcock toen hij op 60 kilometer van de finish aanviel”, vertelt hij tegen Eurosport.

“Het podium was het doel voor de ploeg, met mij of Attila Valter. We hebben mij op het podium staan nu, dat is niet al te slecht, maar we hebben een fout gemaakt door niet met Pidcock mee te zitten. Hij was een grote favoriet en hij ging al op 60 kilometer aan. Uiteindelijk was hij sterker dan ik verwacht had, dus hij verdiende het om te winnen. Als je 60 kilometer solo doet, chapeau…”

Jumbo-Visma had in de finale een overtal in de achtervolging op Pidcock, met Benoot en Valter (die vijfde werd, red.) in een groepje. De winnaar van Kuurne kwam even tot op 10 à 15 seconden van Pidcock, maar wist het gat niet dicht te rijden. “Het was een situatie waarbij we met zes waren, en iedereen vond dat wel goed”, erkent Benoot.

‘Valter en ik waren bij de beste renners in koers’

“En als ik het dichtrijd, dan kill ik mezelf en kan ik niet meer winnen. Op dat moment keken we te veel naar elkaar, vind ik”, aldus de Belg, die na afloop kritiek kreeg van Matej Mohoric. De Bahrain Victorious-renner vond dat Jumbo-Visma een van de twee had moeten opofferen. “We hadden het beter kunnen doen, al heb ik zelf ook fouten gemaakt”, stelt Benoot tegen Belgische media.

“We moeten de koers samen nog eens opnieuw bekijken, tijdens de koers is het moeilijk om het overzicht te houden. Het was gewoon een fout van ons allebei dat er niemand mee was met Pidcock. Volgens mij waren we alle twee bij de beste renners in de koers. Dat hebben we bewezen. Jammer dat we dat uiteindelijk niet kunnen verzilveren.”

