Matej Mohoric: “Jumbo-Visma verloor de wedstrijd, had Valter moeten opofferen”

Matej Mohoric moest het in Strade Bianche doen met een zesde plaats, maar deed in de finale wel mee om de overwinning. De Sloveen van Bahrain Victorious vond echter vooral de tactiek van Jumbo-Visma-renners Tiesj Benoot en Attila Valter opvallend. “Jumbo-Visma heeft hier de koers verloren”, is Mohoric van mening.

De Nederlandse ploeg had als enige twee renners mee in de finale van Strade Bianche, alleen konden Benoot en Valter er niet voor zorgen dat de achtervolgende groep dichter bij de solerende Tom Pidcock kwam. “Zij reden voor zichzelf”, zegt Mohoric over de kopmannen van Jumbo-Visma.

“En zij hebben Attila niet opgeofferd om Pidcock terug te halen, want dat was echt wel mogelijk. Voor mij zou dat niet veel veranderen, want dan zou ik vierde geworden zijn omdat er nog drie renners sterker waren. Pidcock was erg sterk, en gelukkig voor hem draaide het bij ons niet zo goed rond.”

Ondanks zijn zesde plaats was Mohoric blij na de finish in Siena. “Dit was het maximale wat ik kon doen met deze benen, want ik was compleet leeg in de finale. Ik had niet de benen om meer te doen”, aldus de Sloveen.

