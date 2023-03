Attila Valter neemt schuld op zich: “Had beter met Benoot moeten communiceren”

Attila Valter vindt dat het zijn fout is dat Jumbo-Visma het gat met Tom Pidcock niet heeft kunnen dichten in Strade Bianche. De Hongaarse kampioen werd vijfde en zag ploegmaat Tiesj Benoot van Jumbo-Visma derde worden, maar geeft toe dat zij het beter hadden kunnen uitspelen.

Matej Mohoric sprak na afloop zijn verbazing uit dat geen van de Jumbo-Visma-kopmannen zich opofferde in de slotfase, toen het gat met Pidcock kleiner dan 20 seconden was. “Dat was mijn fout”, erkent Valter tegen Het Nieuwsblad. “Ik had beter met Tiesj moeten communiceren. Als ik mezelf vergelijk met bijvoorbeeld Nathan Van Hooydonck, kan ik nog verbeteren. Hij kent Tiesj al langer en verstaat zich beter met hem.”

Lees meer: Tiesj Benoot erkent fout in Strade Bianche: “We keken te veel naar elkaar”

Desondanks is Valter lovend over Benoot, met wie hij komende week ook Tirreno-Adriatico rijdt. “Tiesj is een goede leider, geef ons nog een paar wedstrijden en het zal al veel beter lopen. Het is uiteindelijk nog maar mijn eerste koers met hem”, vertelt de Hongaar.

Valter is uiteindelijk wel blij met de podiumplaats van Benoot in Strade Bianche. “Voor de standaarden van Jumbo-Visma moeten we natuurlijk beter doen, maar ikzelf kan tevreden zijn met mijn prestatie vandaag. Ik eindig als vijfde in mijn tweede Strade Bianche”, blikt hij terug.