Tien renners en twee ploegleiders W52-FC Porto aangeklaagd voor dopinghandel

Tien oud-wielrenners van W52-FC Porto moeten voor de Portugese rechter verschijnen. Zij worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het handelen in verboden stoffen en methodes om die te gebruiken. Ook twee ploegleiders zijn aangeklaagd.

In totaal staan 26 mensen terecht in het kader van operatie Prova Limpa (letterlijk vertaald: schoon bewijs). Daarbij zijn ook oud-ploegleider Nuno Ribeiro en ploegbaas Adriano Quintanilha en wielrenners João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves, Joni Brandão, Ricardo Vilela, José Gonçalves en Jorge Magalhães.

Uit documenten die door Portugese media zijn ingezien zou blijken dat Ribeiro, Quintanilha en algemeen directeur Hugo Veloso van W52-FC Porto een ‘dopingplan’ hebben opgesteld om de renners beter te laten presteren. Sinds 2020 zou dopinggebruik, waaronder bloedtransfusies, groeihormonen, testosteron, normaal zijn geweest binnen het team.

“De renners werden geïnstrueerd over de methoden om de doping in het lichaam te brengen zonder dat het zou worden gedetecteerd bij dopingcontroles. Daarnaast kregen ze instructies voor het toedienen van de doping”, valt te lezen in de aanklacht tegen de ploegleiding. Ribeiro zou dat doen ‘met medeweten en toestemming’ van ploegbazen Quintanilha en Veloso.

De betrokken coureurs wordt verweten dat zij ‘steeds vrijwillig en bewust de feiten hebben uitgevoerd, met als enig doel om door het gebruik van verboden middelen of bloedtransfusies een financieel en sportief voordeel te behalen, voor zichzelf of voor de ploeg’.

Grote dopingzaak

In april kwam het nieuws naar buiten dat ploegleider Ribeiro was opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij een dopingzaak. De Portugese politie zette een groot team op de zaak en bij huiszoekingen zijn, volgens diverse landelijke media, bij alle tien de renners van het team dopingmiddelen aangetroffen. Naar aanleiding van het dopingonderzoek besloot de UCI de licentie in te trekken van het continentale team.

