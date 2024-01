zondag 7 januari 2024 om 16:29

Tien op tien voor Mathieu van der Poel: “Ik wilde niet te veel energie verspillen”

Video Mathieu van der Poel was na zijn tiende overwinning op rij van dit veldritseizoen erg blij. Voor de wereldkampioen was de Wereldbeker Zonhoven het einde van een lang blok in de cross. “Ik ben superblij met hoe dit seizoen is gegaan in dit eerste deel, maar ik ben ook blij om naar Spanje te gaan om aan de vorm te werken”, vertelde hij na afloop.

Een tien op tien, dat is een rapport om mee thuis te komen. “Dat gebeurde niet heel vaak op school hoor”, lachte Van der Poel, die ruim twintig minuten wachtte voor hij zijn aanval inzette. “Ik wilde zien hoe de wedstrijd zich ontwikkelde. Joris Nieuwenhuis reed ook een vrij stevig tempo de eerste ronde, daar zat ik best goed. Het was voor het eerst deze winter heel koud, dus het duurde even voordat ik in mijn ritme kwam.”

“Warm werd ik niet echt na mijn aanval, maar het is een lastige cross en ik wilde niet te veel energie verspelen”, benadrukt de kopman van Alpecin-Deceuninck. “Ik ben altijd blij om te winnen en ik voelde mij best goed. Maar ik ben ook blij om nog meer te kunnen trainen.”

Dat hij nu op tien overwinningen staat uit evenveel wedstrijden, zegt hem genoeg. “Dat was vorig jaar een ander verhaal”, doelt hij op zijn strijd met Wout van Aert, waarin hij meer dan eens verloor.