zondag 7 januari 2024 om 16:10

Oppermachtige Mathieu van der Poel boekt in Wereldbeker Zonhoven tiende zege op rij

Een tien met een griffel voor de seizoensstart van Mathieu van der Poel in het veldrijden. In de Wereldbeker Zonhoven wist de wereldkampioen ook zijn tiende cross van deze winter winnend af te sluiten. De eerste twintig minuten was het nog spannend, maar na een serieuze demarrage was MVDP weg en bouwde hij zijn voorsprong steeds verder uit.

Zonder Wout van Aert (trainingskamp) en Tom Pidcock (ziek) waren alle ogen in het ijskoude Zonhoven natuurlijk gericht op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen moest wel van de tweede rij komen, achter onder meer de van een ziekte teruggekeerde Eli Iserbyt. Van der Poel kende een goede start en dook achter Laurens Sweeck, Iserbyt en Joris Nieuwenhuis voor het eerst de beroemde Kuil van Zonhoven in.

Pech was er voor Cameron Mason, die in de problemen kwam en meteen de handdoek in de ring gooide. Vooraan ontstond een grote kopgroep, waaruit Nieuwenhuis, Van der Poel en Sweeck aan het einde van de openingsronde wegreden. Uit de achtergrond kwamen nog wat renners terug, waardoor de wedstrijd open kwam te liggen. Opvallende afwezige vooraan was Lars van der Haar, die rond plek elf koerste op flink wat achterstand. Michael Vanthourenhout ontbrak ook, hij gaf uiteindelijk op.

Alweer geen maat op aanval Van der Poel

Het was wachten op de demarrage van Mathieu van der Poel. Die volgde na 24 minuten wedstrijd, in de vierde ronde van de acht. Met een serieuze versnelling sloeg hij een klein gat, waarna hij als eerste de Kuil van Zonhoven indook en er ook met een machtsexplosie uitreed. Alle achtervolgers moesten afstappen, waardoor hij direct een flinke voorsprong pakte.

Binnen no time was het gat 20 seconden, al kon Nieuwenhuis nog wegrijden uit die groep met onder meer Pim Ronhaar, Toon Vandebosch, Emiel Verstrynge en Sweeck. Thibau Nys zat ook mee, maar hij viel weg met pech. Vooraan stond er duidelijk geen maat op Van der Poel, die als een kind in een speelgoedwinkel was op het technische parcours van Zonhoven.

Drie rondes voor het einde had MVDP een halve minuut voorsprong op een groepje met Nieuwenhuis, Sweeck, Ronhaar en Vandebosch en die voorgift breidde hij gestaag uit. De duo’s van Baloise Trek Lions en Crelan-Corendon gingen strijden om de twee podiumplaatsen naast de wereldkampioen, maar Vandebosch schakelde zichzelf in de voorlaatste ronde uit door een crash in de Kuil.

Het massaal toegestroomde publiek in Zonhoven gaf de overheersende Van der Poel een grootse ovatie in de slotronde, maar de spanning zat daarachter. Ronhaar nam het initiatief in de strijd om de tweede plek, maar Sweeck en Nieuwenhuis gaven zich niet gewonnen. Laatstgenoemde nam de kop over in de lastige slotfase en zette Sweeck op een gaatje. Op het scherpst van de snede ging de tweede plek zo naar Nieuwenhuis, voor Sweeck en Ronhaar.

Voor Mathieu van der Poel is het zijn tiende overwinning op rij in dit seizoen. Alle tien de wedstrijden die hij reed, sloot de wereldkampioen ook winnend af. Na dit weekend neemt hij een periode van rust van de cross, om op de weg te trainen richting het WK veldrijden en het klassieke voorjaar. In de Wereldbeker Benidorm stapt hij weer de crossfiets op.

Wereldbeker veldrijden Zonhoven 2024

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel in 59m35s

2. Joris Nieuwenhuis op 20s

3. Laurens Sweeck op 22s

4. Pim Ronhaar op 29s

5. Toon Vandebosch op 59s

6. Eli Iserbyt op 1m11s

7. Emiel Verstrynge op 1m17s

8. Lars van der Haar op 1m39s

9. Joran Wyseure op 1m55s

10. Ryan Kamp op 1m58s

