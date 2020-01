Tibor del Grosso pakt nationale titel bij de junioren zondag 12 januari 2020 om 12:13

Shirin van Anrooij kroonde zich eerder vandaag al tot Nederlands kampioene veldrijden bij de junioren, maar nu is ook de winnaar bij de junioren heren bekend. De 16-jarige Tibor del Grosso won na een solo voor Lucas Janssen en Danny van Lierop.

Del Grosso won eerder dit seizoen al de Kiremko Nacht van Woerden en de Azencross van Loenhout en bleek vandaag vandaag superieur op het toch wel snelle maar ook technische parcours van Rucphen. Hij won met een geruststellende voorsprong op Janssen en Van Lierop, die een zilveren en bronzen medaille mochten ophalen.

“Door de regen was het parcours wat gladder, waardoor de koers wat moeilijker en selectiever werd. Ik voelde dat de rest moeite had met het parcours. Ik heb dan ook het initiatief genomen in de tweede ronde”, zo vertelde de winnaar na afloop aan WielerFlits. “Ik kreeg uiteindelijk een gat, waarna het zaak was om foutloos te blijven.”

Del Grosso zal zich nu focussen op de wereldbekermanches van Nommay en Hoogerheide, om dan uiteindelijk aan de start te staan van het WK in Dübendorf. “Ik zou heel blij zijn met een podiumplaats”, aldus de kersverse kampioen.



Uitslag NK veldrijden junioren – Rucphen

Tibor del Grosso

Lucas Janssen

Danny van Lierop